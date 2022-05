Malgioglio chiede pubblicamente scusa alla cantante della Spagna e le invia un mazzo di rose (VIDEO)

1 Il caso di Cristiano Malgioglio e la Spagna

A seguito dell’Eurovision Song Contest 2022 si è aperto un vero e proprio caso che vede coinvolti Cristiano Malgioglio da una parte e la Spagna dall’altra. Il motivo sono i commenti molto duri da parte del nostro Malgioglio nei confronti di Chanel, la rappresentante della Spagna, appunto, al contest musicale europeo.

Durante la sua perfomance sul palco della Finale Cristiano l’aveva commentata così: “Devo dire che è bella e balla molto bene. Infatti è cubana. Ma la sua è una canzoncina da spiaggia. Un reggaeton europeo. È un discount di Jennifer Lopez. C’era un gruppo che poteva rappresentare la Spagna ma per un soffio non sono passati”. In quella occasione Gabriele Corsi ha cercato di smorzare il tutto con una battuta ironica: “L’hai toccata piano”.

I commenti del cantautore sono arrivati però agli spagnoli e non hanno per niente apprezzato le parole rivolte alla loro rappresentate. E così si sono davvero arrabbiati, attacandolo duramente attraverso i social, ancha a giorni di distanza. Ecco che quindi Cristiano Malgioglio ha rotto il silenzio, come riporta Fanpage.it, dicendo che si trattava di ironia e non si aspettava tutta questa polemica.

“Gli spagnoli ne hanno fatto una tragedia. Non hanno capito l’ironia dei miei commenti. Io con onestà ho dato giudizi in cui credevo, sempre conditi da qualche battuta. Andrò in Spagna a fare pace con Chanel: le proporrò un bel duetto su una canzone che scriverò per lei e la chiamerò Disculpame, per sdrammatizzare. Io al discount ci vado e trovo cose deliziose, anche se spesso ci sono imitazioni di prodotti più famosi. Il senso era quello: Chanel sembrava ispirarsi a Jennifer Lopez. Tutto qui. Chissà cosa ne avrà pensato Jennifer Lopez. Con gli spagnoli chiariremo tutto. Io lì sono di casa. Sono stato ospite dei maggiori programmi tv con icone come Isabel Pantoja e Monica Naranjo. Mi hanno già contattato per andare a spiegare il malinteso sulla tv spagnola. Troveremo il modo di fare pace.”

A quanto pare questo modo lo ha trovato. Non è andato di persona, ma è un primo passo. Ecco cosa ha fatto…