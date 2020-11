1 In diretta a Casa Chi, Alfonso Signorini conferma che Cristiano Malgioglio potrebbe tornare al Grande Fratello Vip come concorrente

Si fa sempre più concreto il ritorno di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip. Come sappiamo da tempo si parla dell’arrivo del noto paroliere all’interno del reality, tuttavia fino ad ora lo stesso artista non aveva mai confermato i gossip. Solo recentemente il cantante aveva smentito un pettegolezzo che lo vedeva rientrare nella casa più spiata d’Italia. Tuttavia adesso pare che le cose siano cambiate. Inaspettatamente infatti pare che Malgioglio sia in trattative per diventare un concorrente del Grande Fratello Vip 5. Ad anticipare la notizia è stato Gabriele Parpiglia, che su Giornalettismo scrive:

“Ho incontrato Cristiano Malgioglio a Roma. È venuto anche a casa mia. Abbiamo parlato a lungo. Credo che il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato, servirebbe a tutti noi”.

Ma non solo. A confermare il ritorno sempre più sicuro di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip è stato infatti lo stesso Alfonso Signorini. Il conduttore del reality, nel corso di una puntata di Casa Chi, ha annunciato che le trattative sono in pieno corso e che con ogni probabilità l’artista accetterà di rientrare in casa, diventando concorrente di questa nuova edizione. Queste le dichiarazioni di Signorini, riportate da TvBlog:

“Mancano alcuni dettagli, ma credo che alla fine Cristiano accetterà. Già immagino le gag o gli scontri tra lui e Patrizia De Blanck o Tommaso Zorzi se questi ultimi dovessero rimanere nel gioco. Sarebbe stupendo. Ne stiamo parlando da tempo, secondo me alla fine ce la faremo”.

Pare che dunque tutto sia ufficiale. Con ogni probabilità nelle prossime settimane Cristiano Malgioglio tornerà al Grande Fratello Vip come concorrente, e di certo ne vedremo delle belle. Tuttavia il paroliere non sarà l’unico Vippone a varcare la porta rossa. Rivediamo quello che accadrà.