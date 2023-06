Cristiano Ronaldo e Giorgina sarebbero vicini all’addio: ecco quanto spetterebbe a lei

NEWS

Debora Parigi | 17 Giugno 2023

Separazione milionaria per Cristiano Ronaldo e Giorgina?

Sui social sono vicinissimi e molto affiatati, ma pare che sia solo una facciata o almeno questo è quello che dicono i giornali spagnoli e portoghesi su Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez. Le voci di una loro crisi circolano da tempo, ma lei in particolare ha sempre negato. Anzi, ha aggiunto che questi rumor sarebbero solo una conseguenza dell’invidia che i giornalisti hanno nei loro confronti.

Un po’ di tempo fa lo stesso Ronaldo aveva parlato del loro splendido rapporto. “La mia famiglia è sempre con me, Gio è con me in tutti i miei progetti e io lo sono nei suoi. Lei si sta facendo strada e io la sostengo al 100 per cento. Lei sarà sempre con me e io con lei, noi due insieme sono molto più forti”, aveva detto il calciatore. Ma i rumor continuano e appunto si parla della coppia vicina all’addio.

I giornali spagnoli dicono che i due stanno ancora insieme solo per amore dei cinque figli, i tre avuti da lui da madre surrogata (Cristiano Jr e i gemelli Eva e Matteo) e le due avute con Georgina, Alana Martina e Bella Esmeralda. Mentre quelli portoghesi parlano proprio di addio imminente. A dare questa notizia è Tv Guia, rivelando che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sarebbero prossimi a scogliere la loro unione.

Il calciatore e l’infleuncer non sono infatti sposati, ma hanno prudentemente siglato una specie di accordo pre-matrimoniale, secondo il quale in caso di rottura, per il mantenimento di Georgina e dei figli il calciatore staccherebbe un assegno mensile di 100.000 euro. Inoltre la casa di famiglia madrilena resterebbe a lei e ai figli. Se così fosse si tratterebbe di 1 milione e 200 mila euro all’anno, che per il calciatore si possono considerare spiccioli. A maggio, infatti ha avuto il record di atleta più pagato al mondo, con un introito che quest’anno dovrebbe superare i 120 milioni di euro.