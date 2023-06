Giulia Stabile fa una confessione e preoccupa i fan: “Periodi bui, stanca di lottare”

NEWS

Debora Parigi | 17 Giugno 2023

Giulia Stabile

Le parole di Giulia Stabile ricevono l’affetto dei fan

Poco fa Giulia Stabile ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram. Si tratta di una nota scritta sul suo telefono e che è praticamente la pubblicizzazione di un evento. Il 12 luglio, infatti, la ballerina sarà a Desenzano del Garda per l’evento “Carla Fracci Mon Amour” organizzato da Kledi. Per l’occasione, la vincitrice di Amici 20 si esibirà insieme a Samuele Segreto e Alessio Cavaliere (allievi di Amici 22) in una coreografia realizzata dal maestro Francesco Porcelluzzi.

Sarà una coreografia molto particolare dal significato profondo ed è proprio questo significato che è riportato nel discorso fatto da Giulia. Quello di cui parlerà la coreografia è qualcosa che lei stessa ha vissuto e che non mostra in pubblico. Ma questa volta lo farà attraverso ciò che le riesce meglio: la danza. Le sue parole, comunque fanno capire, una situazione brutta che ha vissuto. Ha infatti scritto:

“Non vi capita mai di avere periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime… Periodi in cui non vi sentite abbastanza, sentite di non voler più ‘vincere’. Periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo… Non mi appartiene mostrarli pubblicamente, però questa volta ho deciso di mettermi a nudo e mostrarvi anche questo mio lato. Lo farò a modo mio, su un palco, attraverso la danza. 12 luglio, Desenzano”.

Tanti sono stati i messaggi di affetto che Giulia Stabile ha ricevuto dopo questa storia e queste sue parole. Il suo fandom è sempre molto unito e vicino alla ballerina, non a caso dimostra ogni volta supporto sia nei momenti di vittoria e che di caduta. Non bisogna nascondere che c’è stata anche un po’ di preoccupazione. Qualcuno pensa che le possa essere successo qualcosa in particolare che l’ha buttata giù. Però magari Giulia può riferirsi a una cosa generica, cioè quei momenti che succedono a tutti quando appunto va tutto storto e ti abbatti.