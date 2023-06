NEWS

Andrea Sanna | 3 Giugno 2023

Due serate evento per Cristina D’Avena?

Cristina D’Avena ha accompagnato l’infanzia di molti di noi con le sue canzoni e musiche dedicate principalmente alle sigle dei cartoni animati. La cantante è davvero amata da grandi e piccini e presto potrebbe fare un regalo davvero molto speciale al proprio pubblico.

Precisiamo che si tratta di una notizia da prendere con le pinze e al momento non vi è alcuna ufficialità, ma in tanti ci sperano e chissà che questo desiderio non possa diventare realtà. Ma di cosa si tratta nello specifico e perché si sta tanto parlando di Cristina D’Avena? Ci sono nuovi progetti musicali all’orizzonte? Più o meno, ci verrebbe da dire.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Cristina D’Avena la vedremo presto sul piccolo schermo. Dove? Vi starete chiedendo. In base ai gossip pare che la cantante potrebbe sbarcare a Mediaset con due serate evento. Ad accompagnarla amici e colleghi. Stando all’indiscrezione l’artista avrebbe accettato questa proposta.

Non sappiamo ancora se si tratta di un pettegolezzo fine a se stesso o se ci sarà qualcosa di concreto. Ma sta di fatto che i fan già sperano di poterla rivedere in TV e ripercorrere la sua carriera mediante i brani più famosi. A oggi non conosciamo nemmeno il canale su cui potrebbero essere trasmesse queste due serate, anche se i più ipotizzano Canale 5. Il periodo invece sarebbe ancora da definire e non si sa niente più in merito.

Chissà che con la prossima stagione televisiva non possa esserci qualche news in più e che Cristina D’Avena magari non possa svelare come stanno realmente le cose. Il suo pubblico intanto freme dalla voglia di sapere se ci sarà o meno questa possibilità! In ogni caso Novella 2000 seguirà la vicenda e vi informerà non appena ci saranno novità su questo rumor.