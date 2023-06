NEWS

Andrea Sanna | 3 Giugno 2023

GF Vip 7

Il rumor sul GF Vip

Si torna a parlare a distanza di tempo del rapporto nato nella Casa del GF Vip 7 tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. Tra loro si è creata fin dalle prime battute si è creata subito una particolare chimica, che ha quindi lasciato pensare potesse nascere qualcosa. Anche dopo l’espulsione di Ginevra appena dopo una settimana dall’inizio del reality, i due hanno comunque continuato a far discutere e si pensava che una volta fuori potessero finalmente vivere la loro love story.

In queste ore però è emersa una storia pubblicata sui social in cui il presunto fidanzato della concorrente del GF Vip racconta qualcosa di totalmente inedito. Nel post pubblicato su Instagram da Pipol Gossip, compare un video in cui si sente per l’appunto il ragazzo raccontare un retroscena che coinvolge anche Antonino Spinalbese.

Ma leggiamo quanto si apprende dalla pagina di gossip in questione e le parole che il presunto flirt dell’ex vippona del GF Vip ha utilizzato a proposito della liason tra la ragazza e Spinalbese:

“ESCLUSIVO! Abbiamo sorpreso, attraverso una Instagram stories, l’attuale fidanzato di Ginevra Lamborghini parlare dell’eliminazione di Antonino Spinalbese dal GF Vip. Le sue parole metterebbero, ovviamente, in dubbio la sincerità della stessa Ginevra. Ecco cosa ha detto: ‘Antonino era carichissimo! È entrato in studio e Alfonso Signorini lo informa che Ginevra fosse single. Ma noi non potevamo dire che invece… Ginevra non era single!'”.

Questo quindi lo stralcio estratto dal discorso fatto dal ragazzo di Ginevra riguardo appunto al rapporto che la Lamborghini ha creato con Spinalbese al GF Vip. Si tratta chiaramente di un rumor e non vi è assoluta certezza sul fatto, ma quanto basta per fare discutere gli utenti del web. Ora i più sono curiosi di scoprire se i due risponderanno a quanto emerso in queste ore.

Seguiteci per altre news sul GF Vip!