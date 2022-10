1 Giaele De Donà cacciata da Cristina Quaranta

Come mai Cristina Quaranta ha cacciato Giaele De Donà dalla camera? Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro e partire dalle nomination di ieri sera. La prima, infatti, come motivazione ha dato: “Io continuo a nominare Giaele perché vorrei fosse un po’ più diretta. Lei viene da me solo per chiedermi ‘Ah ho saputo questo e quello’. Vorrei fosse più diretta“. Allora la seconda ha replicato:

Io sono andata da Cristina due volte questa settimana per chiederle di alcuni suoi atteggiamenti, su alcune cose che ho scoperto, che mi hanno dato fastidio. Tra cui, una in particolar modo, è andata a dire a Nikita che ha sbagliato a venire a darmi un abbraccio in una delle prime puntate, quando ho litigato con Ginevra. Perché doveva rimanere dalla parte di Ginevra. Questa cosa l’ho trovata infantile perché io con Nikita non ho mai avuto nessun problema quindi non capisco perché non poteva venire…

In giardino, poi, Cristina Quaranta e Giaele De Donà hanno ripreso il discorso. La Quaranta ha affermato: “Sembri un bambina di due anni. Ti ho spiegato perché ti ho nominato perché. La persona che volevo nominare era tra i preferiti la scorsa volta e anche questa“. E l’altra: ““No, tu mi hai nominato perché pensi che sono stupida. Spero di essere qui la prossima volta solo per darti fastidio“. La tensione non è calata e si è visto anche nel momento della ritirata nelle camere.

La 40 dopo la puntata di ieri sera ha perso anche quel minimo di autocontrollo avuto in questo primo mese di reality, la coniglietta dell'Eur dentro di lei ha preso il sopravvento causandone l'implosione totale #GFVIP pic.twitter.com/kQiYQJUe6k — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) October 18, 2022

Come notiamo dal video qui sopra, infatti, Giaele è entrata per parlare con Antonino e Alberto che si erano messi a letto. Nella stanza era presente anche Cristina che ha cacciato l’altra vippona: “Fuori, però. Fuori. Vai, no loro dormono. Se vogliono parlare escono fuori. Non urlare perché sono le cinque del mattino. Ho preso il tranquillante e voglio dormire“. Facendole il verso, poi, ha aggiunto: “Vai, ciao“.

