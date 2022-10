1 Il litigio tra Cristina Quaranta e Giaele De Donà

Ieri sera durante le nomination Cristina Quaranta ha nominato Giaele De Donà per il seguente motivo: “Io continuo a nominare Giaele perché vorrei fosse un po’ più diretta. Lei viene da me solo per chiedermi ‘Ah ho saputo questo e quello’. Vorrei fosse più diretta“. Allora Alfonso ha chiesto la replica della vippona:

Io sono andata da Cristina due volte questa settimana per chiederle di alcuni suoi atteggiamenti, su alcune cose che ho scoperto, che mi hanno dato fastidio. Tra cui, una in particolar modo, è andata a dire a Nikita che ha sbagliato a venire a darmi un abbraccio in una delle prime puntate, quando ho litigato con Ginevra. Perché doveva rimanere dalla parte di Ginevra. Questa cosa l’ho trovata infantile perché io con Nikita non ho mai avuto nessun problema quindi non capisco perché non poteva venire…

A sua volta, poi, la De Donà ha nominato Cristina Quaranta. Le due, in seguito, si sono ritrovate in giardino nel post puntate e lì hanno avuto uno scontro molto acceso, come possiamo vedere anche dal video qui sotto.

Mentre Giaele tentava di spiegare il suo punto di vista Cristina ha affermato: “Sembri un bambina di due anni. Ti ho spiegato perché ti ho nominato perché. La persona che volevo nominare era tra i preferiti la scorsa volta e anche questa“. Giaele ha replicato: “No, tu mi hai nominato perché pensi che sono stupida. Spero di essere qui la prossima volta solo per darti fastidio“. Le tensioni non si sono ancora appianate. Vedremo che cosa succederà nel prossimo futuro.

