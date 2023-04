NEWS

Nicolò Figini | 6 Aprile 2023

La spiegazione di Cristina Scuccia

Ancora deve venire annunciata ufficialmente la sua presenza, ma pare proprio che Cristina Scuccia sarà una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi 2023. Lei l’abbiamo conosciuta a The Voice Italia quando era ancora Suor Cristina e aveva incantato tutti con la sua storia e la sua voce. Oggi ha abbandonato l’abito da suora e conduce una vita normale, tra musica e il suo debutto televisivo nel reality di Canale 5.

In questi giorni, come riporta anche il sito Il Corriere della Città, sta rispondendo a diverse domande dei suoi fan. Tra queste, per esempio, ha spiegato ciò che si stanno chiedendo tutti. Come mai ha lasciato il convento per condurre questa vita? Vuole lasciare il segno nell’esistenza degli altri, senza paura:

“Io credo che verso questo cambiamento mi abbia spinto la forte passione per la vita. Penso che non possiamo sprecare tempo per dare troppo spazio alle nostre paure. La paura è nemica della luce. E proprio la luce è un elemento che mi ha spinto verso questo cambiamento alla ricerca continua verso quel di più che possa lasciare un segno non solo per me stessa, ma anche e soprattutto per gli altri”.

Tra le tante curiosità Cristina Scuccia ha anche risposto a una domanda sull’amore, rivelando che esistono molteplici forme di questo sentimento e tutte hanno diritto di esistere:

“L’amore? Non ha regole – dice la Scuccia in un’intervista -, non ha schemi preconfezionati. L’amore è per tutti, è accoglienza e condivisione. Ci sono innumerevoli forme d’amore, tutte rispettabilissime e che hanno diritto di esistere. Non si sbaglia mai quando si ama. Evviva l’amore e chi ha il coraggio di amare“.

