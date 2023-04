Luigi Strangis torna ad Amici e canta il suo nuovo singolo sul tetto degli studi Elios

NEWS

Debora Parigi | 6 Aprile 2023

L’esibizione di Luigi Strangis ad Amici 22 di frontre agli allievi

Una bella e inaspettata sorpresa è arrivata per gli allievi di Amici 22 nel daytime che è andato in onda questo pomeriggio. Protagonista di tutto Luigi Strangis, il vincitore della scorsa edizione del talent che sta andando avanti con la sua carriera. Cosa ha fatto il cantante? E come l’hanno presa i ragazzi di quest’anno? Vediamo cosa ha organizzato la redazione.

In un tardo pomeriggio, dopo una giornata di tanto lavoro in sala per tutti, per gli allievi è arrivata una comunicazione. È stato infatti chiesto loro di andare a prendere una busta e un oggetto alla porta della casetta che era per loro. Sono andati Ramon e Isobel e hanno trovato una mela e una busta blu. Nella busta c’era scritto: “Raggiungetemi sul tetto”.

Gli allievi di Amici 22 si sono quindi messi il giubbotto e sono usciti dalla casetta, diretti sul tetto degli studios. Si tratta di un luogo in cui altre volte sono andati per fare qualcosa inerente il talent. Lungo la strada si sono chiesti cosa ci potesse essere per loro e lì hanno trovato piazzati degli strumenti musicali. Si sono quindi messi a sedere di fronte a essi in attesa.

Ed ecco che la sorpresa è arrivata. Li ha raggiunti Luigi Strangis, come detto vincitore della scorsa edizione di Amici. E ha detto loro che era lì per cantare la sua ultima canzone (uscita lo scorso venerdi): “Adamo ed Eva”. I ragazzi hanno ascoltato felicissimi e si sono anche alzati per ballare. Alla fine dell’esibizione sono arrivati gli applausi e i complimenti. “È una hit”, ha detto Ramon. E Wax ha aggiunto: “Questa l’ascolti proprio appena entri in discoteca, ti spari questa cosa qua e dici ‘ah ok adesso possiamo ballare'”.

Una sorpresa pazzesca per gli allievi di #Amici22! Vi state scatenando anche voi con Luigi Strangis e la sua "Adamo ed Eva"? 🍎🎶🙌 pic.twitter.com/1fVg1DIGoQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 6, 2023

Potete rivedere tutto il daytime di oggi di Amici 22 sul sito di Witty TV.