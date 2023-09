Dalla parte degli animali torna dal 17 settembre su Rete 4

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Settembre 2023

Dalla parte degli animali

Su Rete 4 torna Dalla parte degli animali

La nuova stagione di Dalla parte degli animali torna su Rete 4 con nuove storie e protagonisti. Non si parlerà solo di cani e gatti ma degli animali che tradizionalmente convivono con noi, anche nei boschi e nelle campagne. Esattamente come gli altri vanno amati e tutelati.

Così ancora una volta l’onorevole Maria Vittoria Brambilla e la piccola Stella saranno alla conduzione della trasmissione. La prima puntata è prevista per domenica 17 settembre alle ore 10:25 su Rete 4. Per chi dovesse perderla, niente paura! È prevista una replica al martedì in seconda serata sempre sullo stesso canale, ma anche la domenica alle 16:30 su La5.

Con un formato consolidato e premiato come best family show ai TV Awards lo scorso luglio, Dalla Parte degli animali tornerà nelle case degli italiani. Ci sarà una presenza in più: il cane Speedy (randagio della Basilicata adottato dall’onorevole) prenderà il posto di Lucky prematuramente scomparso.

L’obiettivo della trasmissione, che parla d’amore per i nostri cari amici, è quello di trovare una casa agli animali che purtroppo non ce l’hanno grazie a un appello rivolto ai telespettatori generosi. Si narreranno però anche storie divertenti e commoventi che sottolineano il profondo legame tra uomo e animali.

Come dicevamo alla conduzione di Dalla parte degli animali ci sarà l’onorevole Maria Vittoria Brambilla e sua figlia di 9 anni, Stella. Protagonista assoluta dei servizi del Cras “Stella del Nord” della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente.

Mostrerà come i nostri amici animali hanno gli stessi diritti e meritano tanta attenzione. In estate ha anche aperto un canale TikTok, Instagram e YouTube, “Il mondo di Stella”. Qui condivide tanti video sugli animali domestici e selvatici.

Non mancheranno anche svariate rubriche. Tra cui l’appello di una famiglia che ha perso il proprio amico animale e grazie si spera di ritrovarlo. Ci saranno anche le adozioni live e l’educatrice Susanna che con dei tutorial simpatici spiegherà come insegnare le buone maniere agli animali. Il cane Speedy poi avrà il compito di presentare attraverso una versione avatar un TG dedicato alla causa, con servizi esterni, ospiti e non solo.

Con Dalla parte degli animali si spera di sfruttare il potente mezzo della televisione per poter dare una svolta alle bestioline che tanto hanno bisogno di aiuto e di amore.

A curare la trasmissione è Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi. Il programma è realizzato in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).