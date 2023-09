L’Ingrediente Perfetto torna su La 7 con un doppio appuntamento

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Settembre 2023

L'Ingrediente Perfetto

Su La7 torna il consueto appuntamento gourmet L’Ingrediente Perfetto. Chi lo conduce? Al timone troveremo ancora Maria Grazia Cucinotta. La nuova edizione torna con tante novità. Questo perché ci sarà un doppio appuntamento, uno al sabato e uno alla domenica.

La trasmissione ha preso il via sabato 16 settembre con L’Ingrediente Perfetto a tu per tu alle ore 11:00. Ma ci sarà anche una puntata domenicale del programma a partire dalle 10:00 e si partirà da domani 17 settembre.

Da oggi con L’ingrediente perfetto a tu per tu Maria Grazia Cucinotta di puntata in puntata avrà modo di invitare in alcuni dei più rinomati ristoranti italiani degli ospiti. Insieme potranno degustare le prelibatezze cucinate dallo chef. Tra una portata e l’altra, si lasceranno andare anche a racconti di vita privata e professionale. Durante la puntata di sabato 16 settembre è intervenuta Rossella Brescia.

Mentre domani domenica 17 settembre tornerà L’Ingrediente Perfetto. Qui Maria Grazia Cucinotta riaccenderà le luci della sua cucina per proporre al proprio pubblico delle ricette gustose e semplici, utilizzando del prodotti gastronomici del territorio. Da padrona di casa accoglierà amici che avranno come compito quello di cimentarsi come sous chef, come le accade usualmente nella vita di tutti i giorni.

Ma dove si svolge e dove viene girato L’Ingrediente Perfetto? La novità di questa edizione non è solo la presenza di amici e ospiti ma anche il cambio location. Ci sarà infatti un nuovo studio a fare da cornice al programma. L’intento è quello di voler dare un’immagine innovativa e fresca, ma anche conviviale. Questo permetterà quindi ai telespettatori affezionati di sentirsi a casa e ospiti a loro volta della conduttrice.

Tante ricette di dolci (e non solo) ci aspettano!

Ricordiamo infine che entrambe le versioni de L’ingrediente perfetto sono entrambe una produzione di Me Production.