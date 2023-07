Damiano David difende a spada tratta Mara Sattei, che ha aperto il concerto dei Coldplay (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 1 Luglio 2023

Damiano David difende Mara Sattei dalle offese social

In questi giorni la band dei Coldplay ha tenuto vari concerti in Italia e quelli di Milano sono stati aperti da Mara Sattei. La cantante italiana, che si è fatta molto notare all’ultimo Festival di Sanremo con “Duemila minuti” scritto da Damiano David, è rimasta davvero felice ed emozionata per questa grande opportunità. Ecco che quindi ieri ha messo un post sul suo profilo Instagram dove ha ringraziato tutti e ha espresso quello che provava.

“Io non ho le parole per descrivere quello che ho provato in questi giorni. Sto cercando di mettere insieme tutte le emozioni ma sono talmente tante che l’unica parola che posso dire è GRAZIE. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, ai Coldplay per avermi dato l’onore di aprire queste date così importanti e indimenticabili. Ancora sono incredula che tutto ciò sia successo realmente. Alla grande umanità e umiltà di Chris che mi ha aperto un mondo nel parlarci, facendomi sentire a casa.

Grazie a tutto il mio team, alle persone che mi hanno accompagnata, sostenuta e supportata in queste 4 date. Grazie a Tods, Walter Chiapponi per i look incredibili e ad Armani beauty per avermi accompagnata anche questa volta. San Siro sei stato IMMENSO. Anni fa sarebbe stato impensabile tutto questo, ma la vita non smette di stupirmi e forse è proprio questo il bello di questo viaggio. GRAZIE”.

In un momento così bello per Mara Sattei purtroppo qualcuno ha voluto a tutti i costi criticare. Un utente, infatti, proprio sotto a questo post sul suo profilo le ha scritto: “No, non te lo meriti di aprire questo concerto… Sei ancora troppo acerba come cantante e hai deluso molti”. Non si sa bene chi sono questi “molti” che avrebbe deluso. La maggior parte delle persone le ha riservato solo tanti complimenti.

Comunque, a difendere a spada tratta la cantante è arrivato proprio Damiano David, frontman dei Maneskin. Ha quindi risposto a questo utente e ha scritto: “Guarda, io ci capisco un filo più di te e ti assicuro che sta dicendo un bel pacco di ca**ate. Fidati di me amico”.

Damiano che difende Mara😭🫂🫂 pic.twitter.com/hmae4pNiG7 — mårghe || hot chick saw må (@materipiji) July 1, 2023

Tanti like per questo commento di Damiano e tanti complimenti a Mara che è stata davvero fenomenale all’apertura dei concerti.