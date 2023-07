Francesco Totti e Noemi Bocchi conquistano Hollywood: in vacanza con i figli di entrambi (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 1 Luglio 2023

Un po’ di vacanze negli Stati Uniti per Francesco Totti e Noemi Bocchi che si sono diretti oltreoceano con i figli di entrambi

Vacanza extra-large per Francesco Totti e Noemi Bocchi

Periodo di vacanza per Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi che ormai fanno coppia da molto tempo. I due sono infatti volati negli Stati Uniti e per la precisione a Hollywood. Ma non sono soli. La vacanza è decisamente extra-large, poiché a fare loro compagnia ci sono i figli di entrambi. Da una parte ci sono Cristian, Chanel e Isabel e dall’altra i bambini nati dal legame tra Noemi e l’ex marito Mario Caucci.

Come mostrato ieri in alcune storie Instagram di Totti e ricondivise da Noemi, la coppia è arrivata negli Stati Uniti ieri insieme appunto a tutti i figli. Prima hanno cenato all’interno del ristorante N10 di proprietà di Alessandro Del Piero. Poi hanno iniziato a esplorare una parte delle zone più turistiche dell’America del Nord. Sono quindi apparse le prime foto in cui si sono visti piano piano tutti i presenti a questa vacanza.

In particolare, Francesco Totti e Noemi Bocchi tra ieri e oggi hanno visitato con i figli di entrambi la Hollywood Sign, l’enorme scritta “Hollywood” che compare sul Mount Lee alle spalle di Los Angeles. Poi si sono diretti sulla Walk of fame e hanno concluso la giornata negli Universal Studios, il parco divertimenti della Universal.

Dalle ultime foto postate nelle storie sembra che ci siano anche altri amici con loro. Insomma il clima è ben disteso e sicuramente in famiglia hanno trovato una perfetta armonia per stare tutti insieme.