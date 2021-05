1 Com’erano Damiano David e la fidanzata 5 anni fa

In queste ultime settimane ha fatto molto parlare una foto che ha condiviso il leader dei Maneskin. Damiano David, infatti, ha rivelato di essere fidanzato con la stessa ragazza da ormai ben 4 anni. Lei si chiama Giorgia Soleri. Purtroppo, ad oggi, non abbiamo molte altre informazioni sul suo conto. Quando hanno deciso di mettersi insieme erano solo dei ragazzini, ma il loro rapporto pare stia andando a gonfie vele ancora oggi.

Spesso, infatti, prima della divulgazione di questa notizia il nome di Victoria De Angelis, la bassista del gruppo, veniva spesso associato a una storia d’amore con il cantante. Tutto ciò, però, lo ha smentito con un semplice post tra le Stories di Instagram. In queste ore, però, è stata diffusa su Twitter, da alcuni utenti, una nuova foto che ritrarrebbe lui e Giorgia insieme ben 5 anni fa. Qui di seguito, infatti, potete vedere l’immagine.

Damiano David con la fidanzata 5 anni fa

Possiamo, quindi, osservare Damiano David e la fidanzata Giorgia. Entrambi all’epoca erano adolescenti e abbastanza diversi rispetto ai look che presentano oggi. Specialmente il leader dei Maneskin. Non ci resta, quindi, che augurarci che i due innamorati possano passare tutta la vita insieme. Nel frattempo, però, Damiano sta ricevendo grandi soddisfazioni dal punto di vista lavorativo. Infatti, dopo essersi fatto conoscere a X Factor con la sua band e aver vinto il Festival di Sanremo, approderà all‘Eurovision Song Contest.

Il gruppo italiano, infatti, salirà sul palco della manifestazione musicale il 22 maggio 2021, in occasione della finalissima. Si giocheranno il tutto e per tutto. Sicuramente hanno le carte in regola per arrivare molto in alto e, perché no, anche aggiudicarsi il primo posto in classifica. Staremo a vedere cosa accadrà. Sempre dal punto di vista sentimentale, invece, Damiano è stato associato anche a un’altra ragazza. Scopriamo di chi si tratta. Continuate a leggere…