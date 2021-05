La fidanzata di Damiano David

Negli ultimi mesi a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stato Damiano David. Come ormai sappiamo il frontman dei Maneskin, reduci dalla vittoria al Festival di Sanremo 2021, è nel cuore del web ed è stato eletto come uno dei sex symbol più amati in Italia. Tuttavia in molti nel corso del tempo si sono spesso chiesti se il cantante avesse una fidanzata o se invece fosse single. I più maliziosi hanno anche più volte ipotizzato che Damiano, che nel mentre ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori, avesse un flirt con Victoria De Angelis, bassista del gruppo. I due così più volte hanno smentito le dicerie, facendo intendere di essere solo amici.

Poco fa però è accaduto l’impensabile. Inaspettatamente infatti con una storia su Instagram Damiano David ha presentato la sua fidanzata! Ma chi è la fortunata che ha conquistato il cuore del leader dei Maneskin? Si tratta, come già si sospettava da tempo, dell’influencer Giorgia Soleri. I due, come ha svelato il cantante sui social, stanno insieme da ben 4 lunghi anni, e sembrerebbe che tutto proceda a meraviglia per la coppia. Queste le parole di Damiano e la foto che sta già facendo il giro del web:

“Dopo quasi quattro anni si può dire no?”.

Finalmente chiarezza è stata fatta: Damiano David ha una fidanzata e sembrerebbe essere più felice che mai. A questa splendida coppia facciamo i nostri migliori auguri.