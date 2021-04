1 Il presunto flirt di Damiano David

Sono ormai anni che il web, e non solo, impazzisce letteralmente per Damiano David, leader dei Maneskin. Solo qualche settimana fa l’amata band ha vinto il Festival di Sanremo 2021 e attualmente si sta preparando per l’Eurovision Song Contest. Proprio il gruppo infatti rappresenterà l’Italia alla manifestazione e in molti si chiedono già cosa accadrà. Nel mentre però Damiano da qualche giorno è finito al centro dell’attenzione mediatica per via della sua vita sentimentale. Secondo alcuni indizi social infatti pare che il cantante si sia fidanzato, nonostante attualmente non ci sia ancora alcuna conferma in merito.

Ma non solo. Come riferisce Ivan Rota su Dagospia, firma fra gli altri proprio di Novella 2000, sembrerebbe che Damiano David abbia avuto un flirt con un’attuale naufraga de L’Isola dei Famosi: Drusilla Gucci! Tuttavia non è chiaro cosa sarebbe accaduto tra i due, ma si dice che tra il leader dei Maneskin e la modella ci sia stata una simpatia. Ecco quanto riporta Ivan Rota in merito:

“Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi ha chiesto espressamente di essere nominata e così è stato andando al televoto con Andrea Cerioli. Si dice che la nobile ragazza abbia avuto una simpatia per Damiano, il leader dei Maneskin: entrambi in effetti sono molto dark. Lei colleziona teschi e ha fatto amicizia sull’ Isola con il cromatologo Ubaldo Lanzo che le ha promesso di vedersi al loro ritorno davanti a un Bloody Mary”.

