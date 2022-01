1 Crisi tra Damiano David e Giorgia Soleri?

Nell’ultimo anno senza dubbio Damiano David ha attirato su di sé l’attenzione del mondo intero. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest 2021 per i Maneskin infatti si sono spalancate le porte del mondo intero, ed è arrivato un successo pazzesco. Nei prossimi mesi così la band sarà impegnata a girare l’Europa intera con un tour che è già tutto sold out, e dopo una serie di date italiane arriverà anche una vera festa al Circo Massimo di Roma. In queste ore però a sorpresa Damiano è finito anche al centro del gossip e del pettegolezzo. Andiamo a scoprire perché. Come sappiamo da circa 5 anni il cantante è fidanzato con l’influencer Giorgia Soleri, e questa bellissima storia d’amore ha fatto battere il cuore a tutto il web. Tuttavia secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che per la coppia ci siano delle tensioni in corso al momento.

Stando a quanto svela Dagospia infatti, pare che Damiano David e Giorgia Soleri siano in crisi! Naturalmente al momento si tratta solo ed esclusivamente di rumor, e non c’è nulla che lasci immaginare che tra i due ci siano realmente dei problemi. Questo quanto riporta Dagospia in merito:

“Nonostante abbiano appena preso casa insieme, negli ambienti discografici gira voce che ci sia aria di crisi tra Damiano David, leader dei Maneskin, e la compagna Giorgia Soleri. Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo”.

Naturalmente noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione di Damiano David e di Giorgia Soleri, nel caso in cui volessero rilasciare delle dichiarazioni su questi pettegolezzi, e siamo pronti a fare chiarezza sulla situazione. Nel mentre solo qualche settimana a finire al centro dell’attenzione è stata anche Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin. Rivediamo cosa è accaduto.