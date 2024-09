Damiano David si prende una breve pausa dai Maneskin e dà il via alla sua carriera solista. In queste ore così il cantante ha rilasciato il suo primo singolo, Silverlines.

Arriva il primo singolo di Damiano David

Dopo il successo mondiale con i Maneskin, in questi mesi è iniziato un nuovo capitolo per Damiano David, leader della band romana. Come ormai tutti sappiamo il gruppo ha deciso di prendersi una breve pausa e così ognuno dei membri ha iniziato a concentrarsi su nuovi progetti. Oggi dunque inizia una nuova fase per Damiano, che ha appena rilasciato il suo primo singolo da solista, Silverlines. Il brano nasce dalla collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth e in queste ore sta già facendo discutere il web.

Per la prima volta infatti David mostra un nuovo lato di sé, più intimo e maturo, e la canzone segna una vera svolta nel suo percorso. Il giovane artista ha spiegato di essere riuscito a raccontare, grazie a questo pezzo, una parte di sé che non con i Maneskin non era ancora emersa. Ma non solo.

Damiano David, intervistato da Billboard USA, ha anche ammesso di aver dovuto scavare in profondità, facendo un lungo lavoro interiore che si è poi trasformato in musica. Il risultato è proprio Silverlines, una canzone onesta e sincera, che ci mostra una versione differente del cantante, molto lontana da quella che in questi anni abbiamo conosciuto con i Maneskin.

Il cantante tuttavia non rinnega mai nemmeno per un momento il viaggio fatto con la band romana. Del resto il successo Damiano lo deve proprio al capitolo vissuto con i suoi compagni d’avventura, che ancora oggi sono tra le persone a lui più vicine. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a David per questo nuovo progetto, che di certo non deluderà le aspettative del pubblico.