In questi giorni è ufficialmente iniziata l’avventura di Amadeus sul Nove. Adesso così il presentatore ha commentato gli ascolti delle prime puntate di Chissà chi è, facendo una precisazione.

Parla Amadeus

Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente qualche giorno fa Amadeus ha ufficialmente fatto il suo debutto sul Nove. Dopo l’addio alla Rai, il celebre conduttore è tornato in onda con Chissà chi è, quello che un tempo era stato I soliti ignoti. Il presentatore è così tornato a tenere compagnia ai telespettatori e di certo nelle settimane a venire ne vedremo ancora di belle.

In queste ore intanto Amadeus ha rilasciato una nuova intervista a Vania Crippa, durante la quale per la prima volta ha commentato gli ascolti di Chissà chi è, facendo un’importante precisazione. Il conduttore infatti ha ammesso di non temere il flop e così ha dichiarato con sicurezza:

“Se non amassi il rischio, non farei questo mestiere. Se temo il flop? No. Ora faccio un altro campionato. In un paragone calcistico è come dire: ‘Ho giocato nel Real Madrid, adesso sono in una squadra dalle grandi ambizioni che però è bassa in classifica’. La scommessa è crescere nel tempo. È un’avventura nuova, non tutto si misura in share, che pure rimane importantissimo. Alzarlo di un punto sarà un risultato straordinario. Mi ricorda un po’ i tempi in cui lavoravo a Radio Deejay. Quando mi chiesero di passare a Radio Capital non c’era nemmeno uno speaker. Fui il primo. Amo le sfide”.

Nel mentre nei mesi a venire numerose sfide attendono Amadeus. Dopo il Suzuki Music Party e dopo Chissà chi è infatti il conduttore andrà in onda sempre sul Nove con la nuova attesissima edizione de La Corrida, da anni uno dei format più amati dal grande pubblico. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo ad Ama, certi che le aspettative non verranno deluse.