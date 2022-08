1 Parla il professore di Damiano David

Nell’ultimo anno e mezzo i Maneskin hanno conquistato il mondo intero. La band capitanata da Damiano David infatti dopo le vittorie al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest ha iniziato a scalare le classifiche europee e mondiali, ottenendo un successo senza precedenti. In questi mesi così gli ex volti di X Factor si sono esibiti sui palchi più importanti di sempre, confermandosi come gli artisti del momento. Tuttavia i quattro musicisti non hanno mai dimenticato le loro origini, e solo qualche settimana fa hanno tenuto un concerto evento al Circo Massimo di Roma, che ha registrato il sold out.

In queste ore nel mentre a parlare è stato Giacomo Campanile, ex professore di Damiano David, che intervistato da FanPage ha ricordato il cantante dei Maneskin ai tempi del liceo. L’insegnante ha raccontato che l’artista romano cantava nel coro del Liceo Linguistico Eugenio Montale e in merito ha affermato:

“La prima volta che Damiano ha cantato al concerto di Natale una canzone di Elton John, ha fatto rimanere in silenzio trecento studenti nell’aula magna della scuola. Ho subito pensato, questo ragazzo ha un futuro, ha talento. Damiano ha cantato con noi da quando aveva quattordici anni fino ai diciassette anni, era un solista. Mi piace la musica che fanno, poi sono ragazzi giovani. Oggi è difficilissimo trovare dei ragazzi che suonano, devo dire che vedere Damiano sul podio di Sanremo mi ha dato molta gioia, con un pezzo rock e duro, che ha la sua carica e una sua originalità. Io ho un ricordo positivo di lui, un ragazzo molto buono d’animo, come gli altri tre, sono ragazzi di borgata. Spero possa continuare così, a produrre della buona musica che fa bene al cuore e all’anima”.

Qualche settimana fa intanto Damiano David ha replicato ad alcune affermazioni di Mick Jagger, che ha parlato della mancanza di cantanti rock sulle scene musicali di oggi. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.