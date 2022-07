1 Il concerto evento dei Maneskin

Sono state 70.000 le persone che ieri sera sono accorse al Circo Massimo di Roma per assistere all’atteso concerto evento dei Maneskin, e naturalmente le aspettative non sono state deluse. La band romana infatti ha letteralmente infiammato il pubblico con due ore di live, e ha fatto ballare e cantare a squarciagola tutti i presenti. Nel corso della serata gli ex protagonisti di X Factor, che hanno iniziato la loro carriera proprio dalle strade della Capitale, hanno ripercorso tutta la loro storia musicale, partendo proprio dal brano che li ha portati alla fama mondiale: Zitti e Buoni! È stato infatti proprio questo pezzo, grazie alle vittorie al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest, che ha permesso a Damiano David e ai suoi colleghi di salire sui palchi più importanti non solo in Europa, ma anche in America.

Nell’ultimo anno infatti la band si è esibita in tutto il mondo, registrando ovunque il tutto esaurito. In questi mesi il gruppo è passato dal Coachella, al Rock in Rio, fino al Lollapalooza. Ieri sera così, dopo un lungo percorso che li ha portati lontani dal nostro paese, i 4 musicisti sono tornati a casa, conquistando il Circo Massimo. La vera sorpresa però è stata un’altra.

Inaspettatamente infatti a presentarsi al concerto dei Maneskin è stata nientemeno che Angelina Jolie! Come qualcuno saprà in queste settimane l’attrice hollywoodiana, grande fan della band, si trova a Roma per le riprese del film Without Blood, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco, che lei stessa sta dirigendo. La Jolie dunque non ha potuto fare a meno di assistere al concerto evento degli ex concorrenti di X Factor insieme a sua figlia Shiloh. I video di Angelina che balla e si scatena stanno facendo naturalmente il giro del web, al punto che il nome dell’attrice è finito in tendenza su Twitter.

Mamma mia ma Angelina Jolie e la figlia sono identiche che spettacolo #maneskin pic.twitter.com/yQ8btRmMAZ — Flav⎊ (@Darveyinbed) July 9, 2022

Ma qual è stata la scaletta del concerto al Circo Massimo? Andiamo a scoprirla.