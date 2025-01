Assurda polemica sul web. Damiano David ha esordito bene in classifica in Italia con Born with a broken heart, conquistando il primato. Sui social il cantante e frontman dei Maneskin ha ringraziato i fan in inglese. Ma il gesto non è stato preso troppo bene da alcuni supporter.

Il tweet di Damiano David

Non vi erano dubbi che Damiano David avrebbe conquistato tutti anche nel ruolo da solista. In questo momento di “pausa” dai Maneskin (no, non si sono separati come qualcuno ha spesso insinuato), il cantante ha voluto esplorare la sua carriera lavorando in solitaria esattamente come ha fatto la sua collega Victoria De Angelis. Un esperimento che a quanto pare sta portando i suoi frutti.

Le canzoni di Damiano David infatti sono molto apprezzate e Born with a broken hear, ha conquistato anche le radio italiane, prendendosi la vetta. Una soddisfazione immensa per lui e per i tantissimi fan al suo seguito, che credono in questo progetto.

Damiano David dunque si è preso la prima posizione nella classifica Earone dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Al momento conta circa 50 milioni di stream globali e sta scalando le classifiche di tutto il mondo. Alcuni dati?

Pensate che nelle altre classifiche europee e internazionali Damiano David ha riscosso risultati importanti. Per esempio è in top 10 in Francia (#3), Polonia, Belgio, Portogallo ed Estonia. Poi in top 20 in USA, Canada, Danimarca, Lituania e Guatemala. Risultati davvero incredibili.

Damiano David quindi può festeggiare in attesa del World Tour nel 2025, che già sta riscuotendo diversi sold out. Nel mentre però ha voluto ringraziare tutti con un messaggio sui social: “Thank you Italy”, con tanto di cuore rosso.

Ma mai l’avesse fatto! Come abbiamo detto in apertura il gesto di Damiano David di ringraziare l’Italia in lingua inglese, ha scatenato gli utenti. Se alcuni fan non ci hanno visto nulla di male, altri invece hanno avuto parecchio da ridire e hanno punzecchiato l’artista per questo motivo. Al momento lui non ha risposto a queste lamentele.