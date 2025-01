Forse non ci avete mai fatto caso, ma in passato Cecilia Sala è comparsa in un videoclip del rapper, Tony Effe. Ma di quale si tratta? Ve lo sveliamo noi!

Il videoclip con protagonista Cecilia Sala

Oggi è una giovane giornalista del panorama nazionale, Cecilia Sala. Un personaggio di un certo spessore di cui si è parlato tanto di recente. In passato, però, la giornalista ha preso parte a un videoclip di Tony Effe. L’artista presto sarà protagonista al Festival di Sanremo 2025 e non mancano indiscrezioni sul suo conto.

Ma torniamo a oggi. Non ci credete? Ve lo sveliamo noi! In passato, parliamo del 2017, in Italia si stava via via espandendo il fenomeno del trap. Tra gli artisti più conosciuti Dark Polo Gang, che vedeva tra i leader, Tony Effe.

La canzone in questione si chiama Caramelle e nel filmato appare proprio Cecilia Sala. La giornalista aveva appena 22 anni. Nel video la vediamo indossare degli occhiali da sole, una tuta colorata. Anche tra i credits del contenuto (che ha più di 14 milioni di visualizzazioni), è presente il suo nome.

Questo il filmato in questione che, come detto, risale al 2017….

Nel video di Caramelle di Tony Effe e dei Dark Polo Gang, Cecilia Sala è presente per una manciata di secondi. Una sorta di cameo il suo, che oggi strappa a tutti un sorriso ripensandoci.

Peraltro lo è ancor di più ora che finalmente Cecilia Sala è tornata a casa e quanto vissuto è finalmente alle spalle dopo 21 giorni nel carcere di Evin a Teheran.

Voi ricordavate questa chicca di Cecilia Sala nel video di Tony Effe?