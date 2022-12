NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Dicembre 2022

GF Vip 7

L’imitazione di Dana Saber

Nonostante siano trascorsi soltanto pochi giorni dall’ingresso di Dana Saber al Grande Fratello Vip 7, la modella ha già attirato l’attenzione su di sé. In poco tempo infatti la neo Vippona si è messa in gioco senza filtri, entrando immediatamente a far parte delle dinamiche del gruppo. In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il web. Ieri sera infatti, mentre si trovava in cortiletto con alcuni compagni, Dana ha fatto una perfetta imitazione di Antonella Fiordelisi insieme a Edoardo Tavassi, il tutto alla presenza di Donnamaria. Il video del momento ha naturalmente fatto il giro dei social e non sono mancati numerosi commenti da parte di centinaia di utenti.

DANA CHE IMITA ANTONELLA CON TAVASSI DAVANTI A EDOARDO.D MI STA FACENDO PISCIARE DAL RIDERE#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/suqfX5xNRk — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 30, 2022

Qualche giorno fa come se non bastasse Dana Saber è tornata anche a parlare di Dayane Mello, svelando la sua verità sui loro baci di qualche mese fa. Ma non solo. La Vippona ha anche accusato la modella brasiliana, affermando:

“Dayane prima che entrassi qui mi ha chiamato ‘ti prego se vai devi dire che è vera quella cosa’. Io non l’ho fatta davvero quella cosa. Stavamo uscendo da un pranzo e lei da un momento all’altro ha deciso di fare questa cosa per fare gossip. Io sono stata al gioco per non metterla in difficoltà in pubblico. Ma poi in privato mi sono risentita. Sì mi sono arrabbiata e le ho detto che non doveva farlo senza dirmelo prima. Mi ha chiesto ‘dì che è vera quella cosa, poi così ti prendi il pubblico lesbo’. […] Palese che fosse una cosa fake e fintissima”.

Ma come avrà reagito Dayane Mello alle accuse di Dana Saber? Che nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip 7 arrivi la replica dell’ex Vippona? Non resta che attendere per scoprirlo.