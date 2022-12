NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Dicembre 2022

GF Vip 7

Le parole di Edoardo Donnamaria

Nuova crisi di coppia per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Da giorni ormai i due Vipponi si sono nuovamente allontanati e sembrerebbero aver preso le distanze. Poche ore fa come se non bastasse proprio il conduttore pare aver deciso di lasciare nuovamente la schermitrice, e sfogandosi con Davide Donadei, come riporta Biccy, ha affermato:

“Se abbiamo chiuso? Sì! Io spero di sì sinceramente. Non ci siamo proprio, non ci siamo. Questo suo modo di fare che ora mi cammina davanti, sbatte i capelli, abbraccia Andrea e Antonino. Poi si mette in doccia e ci sta tre ore per farsi vedere. A me queste cose non vanno e non le tollero. Ma se io le dico che il suo atteggiamento mi dà fastidio e tu continui, te lo spiego una volta, un’altra e poi ciao!“.

A dire la sua è stata anche la stessa Antonella Fiordelisi, che chiacchierando con Antonino, Andrea e Dana ha fatto intendere di non voler più dormire con Edoardo Donnamaria, non riuscendo più a tollerare alcuni atteggiamenti del suo fidanzato:

“Non mi può più mancare di rispetto. E non è che adesso ci ripensa. Quindi fuori dalla mia stanza! Non è che alle quattro del mattino si può avvicinare a dirmi quanto sono bella. Bella il cavolo. ‘Mi fai impazzire’ e mi tocca! No! Assolutamente no zero! Niente coccole e baci. Si faccia coccolare dal suo gruppo e dai suoi amici. Lui non ha capito che non dormirà più con me. Gli butto tutte le camicie che ha. Ne ha alcune nella camera. Gliele butto tutte a terra. Sì le butto tutte così impara a comportarsi la prossima volta”.

Ma cosa accadrà dunque nelle prossime ore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? La relazione tra i due Vipponi stavolta sarà davvero giunta al capolinea o nelle prossime ore ci sarà un riavvicinamento? Non resta che attendere per scoprirlo.