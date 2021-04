Daniela Martani lancia un’accusa alla produzione de L’isola dei Famosi

1 L’accusa di Daniela Martani contro L’Isola dei Famosi

Terminata l’esperienza a l’Isola dei Famosi, Daniela Martani ha fatto ritorno in Italia dove, come tutti gli altri, deve rispettare la quarantena (come già anticipato da Marco Maddaloni). L’ex naufraga del reality, però, non è sembrata troppo d’accordo e su Twitter ha sollevato una polemica contro la produzione del programma. Ma partiamo per ordine.

Questa volta Daniela Martani ha avuto da ridire per le due settimane di isolamento che gli italiani devono rispettare rientrati dall’estero: “14 giorni di quarantena nonostante tampone molecolare negativo, non bastavano 5 giorni?“, si legge sul noto social. In risposta ad un utente

Post e commenti Twitter- Daniela Martani

Il pubblico del web si è diviso tra chi è andato a suo favore e chi, invece, è parso in totale disaccordo. Qualcuno si è chiesto come mai Daniela Martani sia stata eliminata da L’Isola dei Famosi, affermando di essere dispiaciuti per questo. Ma a proposito di questo, Daniela ha lanciato una pesante accusa.

Un fan dell’Isola dei Famosi ha fatto notare come la concorrente non abbia a disposizione molto tempo per pensare se restare o andare via, e che sia stata quasi ‘cacciata’. Un utente in risposta ha attaccato l’ex di Alitalia di essere stata lei a voler scappare via da Playa Esperanza, ma la Martani ha prontamente replicato difendendosi: “Stavo quasi per dire di sì, poi mi hanno incalzata ed è andata come sapete“.

Commenti Twitter- Daniela Martani

Daniela Martani è ancora grande protagonista de L‘Isola dei Famosi nonostante l’eliminazione. L’accusa contro la produzione del programma non è passata inosservata.

È giusto precisare che Ilary Blasi, come sempre, ha fatto la domanda di rito e ha dato modo a Daniela di pensarci, tanto da passare la parola a Elisa Isoardi, la quale ha scelto di restare. A Daniela è stata offerta poi l’opportunità di parlare con una sua amica, la quale ha provato a spronarla, ma non c’è stato comunque modo di convincerla. La Martani ha infatti deciso di abbandonare. Che accadrà ora?