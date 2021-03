Chi è Elisa Isoardi? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Elisa Isoardi, dall’età, all’altezza, alla vita privata e al fidanzato, a dove poterla seguire sui social e Instagram.

Chi è Elisa Isoardi

Nome e Cognome: Elisa Isoardi

Data di nascita: 27 dicembre 1982

Luogo di Nascita: Cuneo

Età: 38 anni

Altezza: 175 cm

Peso: 64 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: conduttrice ed ex modella

Fidanzato: Elisa è attualmente single

Figli: Elisa non ha figli

Tatuaggi: Elisa non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @elisaisoardi

Elisa Isoardi età e biografia

Scopriamo quello che sappiamo sulla biografia di Elisa Isoardi. La conduttrice nasce a Cuneo il 27 dicembre 1982. La sua età è dunque di 37 anni. La sua altezza e il suo peso sono invece pari rispettivamente a 175 cm e 64 kg.

Dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Superiore Eula di Savigliano, l’ex modella si trasferisce a Roma per studiare recitazione. A quel punto inizia a frequentare la scuola sperimentale “Agora”, dove si specializza in Teatro Drammatico.

Dopo aver lavorato per un periodo in teatro, decide di intraprendere la strada di modella. Si trasferisce così a Milano, dove inizia a posare e a sfilare per alcuni noti brand.

Vediamo adesso quello che sappiamo della vita privata di Elisa.

Vita privata

Della vita privata di Elisa Isoardi abbiamo diverse informazioni. Come è noto infatti qualche anno fa la conduttrice è stato per lungo tempo al centro dell’attenzione mediatica, per via della sua storia d’amore con Matteo Salvini. La relazione è durata per ben tre lunghi anni, fino a quando nel novembre del 2018 Elisa non ha confermato la rottura, sulla quale si discuteva già da diverse settimane. Ma perché la storia d’amore con Salvini è finita? Le cause della separazione non sono mai state confermate, tuttavia più volte i due hanno ammesso di essersi divisi anche a causa della lontananza, dovuta agli impegni reciproci.

Successivamente alla Isoardi è stato attribuito un nuovo flirt. Stando ai pettegolezzi infatti Elisa avrebbe trovato un altro fidanzato, Alessandro Di Paolo, produttore noto al mondo dello spettacolo. Ciò nonostante la relazione non è mai stata confermata e più volte la conduttrice la ribadito di essere single.

A settembre 2020 Elisa Isoardi è finita nuovamente al centro della cronaca rosa, quando è stata avvistata in compagnia di Raimondo Todaro, suo partner di ballo a Ballando con le Stelle. In diverse occasioni i due sono stati beccati in atteggiamenti sospetti, tuttavia tra la conduttrice e il ballerino professionista non c’è stato alcun legame sentimentale. Ad oggi in molti si chiedono se Elisa abbia un fidanzato o una figlia, tuttavia la risposta sembrerebbe essere negativa. La Isoardi infatti non pare avere un nuovo compagno al momento.

Scopriamo adesso dove poter seguire Elisa sui social e su Instagram.

Dove seguire Elisa Isoardi: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Elisa Isoardi sui social, e in particolare su Instagram.

Naturalmente la conduttrice ha un profilo attivo, che vanta più di 528 mila follower.

Su Instagram Elisa condivide tutti i momenti più belli della sua quotidianità e della sua vita privata.

Vediamo adesso quello che sappiamo sulla carriera della Isoardi.

Carriera

La carriera di Elisa Isoardi inizia ufficialmente nel 2000, quando partecipa a Miss Italia, vincendo la fascia di Miss Cinema. Successivamente debutta nel mondo della moda, per poi tornare a Roma e nel 2005. A quel punto inizia a lavorare in Rai come inviata nella trasmissione Guarda che luna, condotta da Massimo Giletti e Hoara Borselli. Nello stesso anno conduce Italia che vai con Guido Barlozzetti su Rai 1. L’anno successivo la troviamo in Caccia al ladro, trasmesso dal canale Leonardo di Sky. Nel 2007 conduce invece il Festival di Castrocaro insieme a Massimo Giletti. L’estate successiva è invece al timone di Sabato & Domenica Estate, stavolta al fianco di Attilio Romita.

Una svolta importante per la sua carriera arriva quando alla Isoardi viene affidata la conduzione della trasmissione notturna Oltremoda reloaded, sempre in onda su Rai 1. Nel 2008 arriva invece per la prima volta a La Prova del Cuoco, in sostituzione di Antonella Clerici, che abbandona momentaneamente la trasmissione per portare a termine la sua gravidanza. Da novembre 2009 Elisa è alla conduzione del programma radiofonico Le colonne d’Ercole, insieme ad Armando Traverso e Federico Biagione.

A settembre 2010 Elisa Isoardi conduce il programma domenicale Linea verde, e contemporaneamente la trasmissione di Rai 1 A come animali. L’anno successivo conduce invece insieme a Pupo Miss Italia Nel Mondo. In seguito la troviamo su Rai Radio 2 ne I miei e i tuoi con Gianfranco Monti, mentre da settembre 2011 conduce Unomattina insieme a Franco Di Mare, dove viene riconfermata anche per edizioni successive. Nel 2014 viene scelta come presentatrice del programma giornaliero A conti fatti.

Dal 2018 torna a condurre La prova del cuoco su Rai 1, dopo l’addio di Antonella Clerici, fino alla chiusura del programma, nel maggio 2020. A settembre dello stesso anno la Isoardi partecipa come concorrente a Ballando con le Stelle. In questa occasione conquista il cuore del pubblico, tuttavia non mancano dei piccoli incidenti di percorso. Nel corso della trasmissione infatti Elisa si sloga una caviglia ed è così costretta a saltare una puntata. La presentatrice tuttavia, insieme a Raimondo Todaro, si classifica al quarto posto.

A marzo 2021 per Elisa Isoardi arriva una nuova opportunità televisiva: L’Isola dei Famosi! Scopriamo di più in merito alla sua partecipazione al reality show di Canale 5.

Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi 2021

A febbraio 2021 iniziano a partire le prime voci in merito ad una presunta partecipazione di Elisa Isoardi alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 lunedì 15 marzo. A quel punto i canali ufficiali del reality show Mediaset decidono di confermare le indiscrezioni e annunciano la presenza della conduttrice.

La trasmissione quest’anno per la prima volta sarà condotta da Ilary Blasi, che dopo l’addio di Alessia Marcuzzi ha preso in mano le redini del reality. Opinionisti del programma saranno invece Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip 5, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Massimiliano Rosolino sarà invece l’inviato speciale dall’Honduras.

In molti si chiedono come Elisa Isoardi si rapporterà alla dura vita dell’isola, ma senza alcun dubbio la conduttrice non deluderà le aspettative del pubblico.

Vediamo ora chi sono gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021.

