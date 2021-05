1 Daniela Martani e l’accusa a Gilles Rocca

Daniela Martani non ha sempre parlato bene di Gilles Rocca. In passato, infatti, aveva raccontato di aver avuto delle discussioni con lui ancora poco tempo prima di partire per L’Isola dei Famosi. Come riporta anche il sito Biccy, infatti, aveva dichiarato quanto segue:

Con Gilles ho avuto problemi già prima che iniziasse il reality. Abbiamo avuto delle discussioni quando ancora dovevamo arrivare su L’Isola. Quello che è successo non lo voglio dire. Diciamo che ci sono state delle divergenze di opinioni su alcune cose. Il suo modo di rispondere è stato molto aggressivo.

A proposito proprio di questa aggressività citata da Daniela Martani da parte di Gilles Rocca, l’ex naufraga aveva anche spiegato come questa scaturisse quasi all’improvviso. Gli ha fatto i complimenti per Ballando con le stelle, ma gli ha anche consigliato di cambiare atteggiamento:

Gilles è stato il mio antagonista principale su L’Isola. Ti spiazzava. È anche uno molto gentile e disponibile, ma a un certo punto risponde in maniera aggressiva. Ha un cambio di personalità che un po’ mi faceva pensare. Non sapevo come parlarci. Ripeto, è la sua personalità, però secondo me dovrebbe cambiare perché non va bene. Se vuole fare un certo tipo di lavoro questo suo lato non credo lo aiuterà. A Ballando è stato impeccabile, ma qui non ha fatto una bella figura. Io sono stata la prima a dire di questo suo problema di aggressività.

Di recente, poi, Daniela Martani ha parlato ancora di Gilles Rocca in un’intervista su settimanale Nuovo, rivelando che il modello è rimasto solo per una questione economica nonostante volesse andarsene perché non stava più bene: “È andato avanti per inerzia, la sua motivazione era economica. Lui voleva rimanere in gioco in modo da guadagnare il più possibile“. Infatti, pare, che il suo cachet settimanale fosse di 7mila euro.

Non sappiamo se quanto detto dalla Martani sia vero oppure no, fatto sta che Gilles ha fatto il suo rientro in Italia e su Instagram ha scritto un lungo messaggio ai follower. Continuate a leggere…