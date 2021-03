1 I cachet dei naufraghi a L’Isola dei Famosi

Siamo giunti alla seconda settimana di messa in onda per L’Isola dei Famosi. È già accaduto tanto in pochi giorni, come per esempio la lite tra Daniele Martani e Gilles Rocca. Non sono mancate, poi, le uscite di scena a sorpresa. Possiamo, infatti, citare quella del Visconte Guglielmotti e di Akash Kumar, i quali hanno preferito non rimanere su Parasite Island. Oggi, però, parliamo dei cachet che, secondo delle indiscrezioni, prenderebbero i naufraghi per la loro partecipazione.

Facciamo presente, inoltre, che nulla di tutto questo è ufficiale. Si tratta soltanto di rumor che siti come Il Messaggero hanno raggruppato da diverse fonti sul web. Ecco, perciò, tutto quello che dobbiamo sapere a riguardo. Partiamo subito.

Elisa Isoardi

Elisa Isoardi

Iniziamo subito con il parlare di chi, secondo le indiscrezioni, percepirebbe di più.

Stiamo parlando di Elisa Isoardi, la nota conduttrice.

Lei, infatti, per la sua presenza sull’isola, ogni settimana prenderebbe 15mila euro.

E al secondo posto tra i più pagati chi troviamo? Continuate a leggere…