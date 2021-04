1 GF Vip: Daniela Martani si candida

Daniela Martani, seppur per poco tempo, è stata grande protagonista di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. L’ex di Alitalia ha rilasciato un’intervista a Super Guida TV e ha aperto la possibilità di partecipare al GF, ma questa volta le piacerebbe tornare in veste di Vip, dopo la prima esperienza durante la nona edizione:

“Mi piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello Vip. Vorrei portare a termine quell’esperienza considerando che avevo dovuto abbandonare anni fa per una questione lavorativa. In questi anni ci ho sempre pensato e non ti nego che ho un po’ di rammarico e poi vorrei farmi conoscere dal pubblico sotto altri aspetti”.

Il Grande Fratello è sempre un ottima vetrina per farsi conoscere meglio e Daniela Martani dunque ammette che lo rifarebbe volentieri e no, non teme che la troppa sovraesposizione potrebbe penalizzarla:

“Ci sono persone ad oggi che passano da un reality all’altro. Magari alla prima occasione il pubblico non ha modo di apprezzarti. Prendo ad esempio Giulia Salemi. Nella prima edizione a cui ha partecipato del Grande Fratello non è uscita così bene come adesso. Conoscendo la mamma ho capito perché Giulia è una bella persona”.

Alfonso Signorini coglierà al volo questa opportunità e la arruolerà così al cast del GF Vip 6? Staremo a vedere. Intanto sempre nella medesima intervista non sono mancate stoccate, da parte di Daniela Martani, ai naufraghi de L’Isola…