Daniele geloso di Elenoire? Carolina concorda con la Ferruzzi ma un gesto di lui smentisce tutto (VIDEO)

1 Elenoire Ferruzzi pensa di piacere a Daniele

Vi abbiamo raccontato che, dopo Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi ha espresso il suo interesse nei confronti di un altro vippone: Daniele Dal Moro. Questo interesse dimostra anche la sua grande gelosia che sta dimostrando nei confronti di Nikita Pelizon, la quale passa molto tempo proprio con Daniele.

Oggi, però, c’è stato un dialogo tra Elenoire e Carolina Marconi. Quest’ultima, infatti, ha detto alla prima di aver notato un certo distacco verso il vippone. E quindi le ha chiesto i motivi. La Ferruzzi ha spiegato che è vero e lo fa praticamente per tirare un po’ la corda, dato che lui passa molto tempo con la Pelizon.

Carolina ha avallato la tesi per cui Dal Moro sarebbe davvero interessato ad Elenoire e stia un po’ giocando per farla ingelosire. Per questo motivo le ha dato dei consigli su come agire. E ha anche aggiunto che la strategia di distacco secondo lei sta funzionando perché ora Daniele sembra un po’ mogio e passa del tempo da solo a dormire sul divano. Ecco il video di questo scambio di parole:

ELENOIRE FERRUZZI E IL DISTACCO DA DANIELE DAL MORO



Elenoire #Ferruzzi racconta a Carolina #Marconi il motivo per cui l'atteggiamento nei confronti di Daniele Dal #Moro è diventato più freddo.#GFvip#gfvip7#vipponi pic.twitter.com/uxoeIJhipJ — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) October 16, 2022

In tutta questa situazione, abbiamo anche alcune dichiarazioni di altri vipponi, ma anche una dello stesso Dal Moro. Vediamo quindi che è successo…