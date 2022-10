1 Il nuovo interesse di Elenoire Ferruzzi

Una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip 7 è senza dubbio Elenoire Ferruzzi. In queste settimane l’attrice si è così messa in gioco, finendo fin dal primo momento al centro dell’attenzione mediatica. A pochi giorni dalla partenza del reality infatti Elenoire ha manifestato un interesse per Luca Salatino. Ma non solo. La Vippona, che ha frainteso alcuni comportamenti del suo coinquilino, ha anche avuto un duro scontro con l’ex tronista di Uomini e Donne, al punto che a intervenire è stata anche Soraia Ceruti, fidanzata di Luca. In questi ultimi giorni però sembrerebbe che tra i due sia tornato il sereno, e che dopo il chiarimento siano tornati a essere ottimi amici. Ciò nonostante adesso è accaduto qualcosa che non è sfuggito agli occhi attenti del web.

Secondo alcuni fan del programma infatti Elenoire Ferruzzi avrebbe manifestato interesse per un altro Vippone. Di chi parliamo? Di Daniele Dal Moro! Ma non solo. Contemporaneamente l’attrice, sempre stando a quello che circola sul web, starebbe iniziando a essere gelosa di Nikita Pelizon, che nel mentre si è avvicinata proprio a Daniele. I due infatti trascorrono molto tempo insieme, ma la cosa non starebbe andando a genio a Elenoire. In queste ore come se non bastasse sta girando sui social una clip in cui sentiamo la Ferruzzi parlare con Antonino Spinalbese, e affermare:

“Da fare fuori. A me tutto mi puoi toccare, ma non su una cosa. Quando mi piace qualcuno divento una iena proprio, una belva”.

Elenoire, per piacere hai 50 e passa anni, datti un ripigliata. Che Nikita manco ti pensa. #gfvip pic.twitter.com/3wuo4MWQMN — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) October 14, 2022

Secondo i più dunque le parole di Elenoire Ferruzzi sarebbero rivolte proprio a Nikita Pelizon! Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre dopo la fine della diretta l’attrice ha svelato cosa è accaduto con Attilio Romita anni fa. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.