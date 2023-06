Daniele Dal Moro litiga con diversi utenti e poi blocca su Instagram un’ex vippona

NEWS

Debora Parigi | 26 Giugno 2023

Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro non si frena e alcune azioni social fanno scattare la polemica

Il mondo di Twitter che segue il GF Vip è completamente impazzito da alcune ore a seguito di alcuni tweet di Daniele Dal Moro. Tutto è partito dalle risposte che lui ha dato a vari hater che si intromettono nel commentare la sua vita privata e la relazione con Oriana Marzoli.

A questo punto un utente ha scritto un tweet, dando un suo pensiero. Si è chiesto perché Dal Moro si mettesse a caricare certe storie, invece di rilassarsi con Oriana. E ha aggiunto che dovrebbe imparare dalla sua fidanzata e abituarsi purtroppo agli hater che ci saranno sempre. Il tweet dell’utente è sembrato un vero e proprio consiglio da parte di una persona che apprezza Daniele e Oriana anche come coppia e adora vederli felici.

Forse Daniele Dal Moro ha interpretato diversamente il tweet in questione e ha risposto a questa persona con una frase abbastanza brutta e irrispettosa. Ha infatti scritto “Tu succhiami il ca…”. Non solo, ha risposto in maniera molto piccata e simili anche ad altri utenti che hanno detto la loro. Quindi c’è una sorta di polemica social tra chi lo difende e chi l’ha trovato maleducato.

Ma non finisce qui perché dalle sue storie di Instagram vediamo un’altra azione social da lui fatta. In pratica Dal Moro ha mostrato ai suoi follower di aver bloccato Elisa De Panicis, un’ex concorrente del GF Vip, dandole anche del “pagliaccio”. Ma perché lo ha fatto? Cosa è successo? In pratica ci sono stati attriti già in passato. Quando lui era dentro la Casa del GF, lei aveva commentato un post nella pagina del reality dandogli contro. Di recente la De Panicis lo ha rifatto e quindi Dal Moro gli ha risposto fino a decidere oggi di bloccarla.