NEWS

Nicolò Figini | 26 Giugno 2023

Gwyneth Paltrow a Milano per i Coldplay

Ieri sera a San Siro si è tenuto il concerto dei Coldplay. Chris Martin ha cantato “O mia bella Madunina“ per celebrare il capoluogo lombardo e ha anche menzionato alcune cantanti molto note in Italia, ovvero Laura Pausini ed Elisa. Per tale ragione ha ottenuto un grande applauso da parte del pubblico.

Presente all’evento, però, pare che ci fosse anche la sua ex moglie, ovvero Gwyneth Paltrow. Il cantante e l’attrice si sono sposati il 5 dicembre 2003 e insieme hanno avuto due figlie, Apple Blythe Allison Martin e Moses Bruce Anthony Martin.

Purtroppo la coppia annuncia la separazione nel marzo del 2014 e rende effettivo il divorzio nell’aprile del 2015, perfezionandolo un anno dopo. Oggi Gwyneth è sposata con il produttore Brad Falchuk e Chris sta insieme a Dakota Johnson.

Qui sotto, nel video, possiamo vedere la Paltrow mentre si scatena sulle note di “Fix You“, una canzone che il leader dei Coldplay ha scritto per lei in seguito alla scomparsa del padre dell’attrice. Nel testo, infatti, si parla di un uomo disposto a tutti pur di consolare la propria amata. Il brano è un manifesto per tutti coloro che hanno perso qualcosa e che si sono dovuti confrontare con un’esperienza difficile da digerire.

Mi sono sempre chiesto cosa potesse provare Gwyneth Paltrow sentendo ogni volta questa canzone, sapendo il suo significato e quando è stata scritta. Adesso l'ho visto 🫂♥️#Coldplay #gwynethpaltrow #chrismartin #sansiro #fixyou pic.twitter.com/K9bpgiDTgM — Gianluca Gazzoli (@GGspecial) June 26, 2023

Voi avevate riconosciuto Gwyneth Paltrow tra la folla? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, come sempre, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.