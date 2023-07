NEWS

Nicolò Figini | 13 Luglio 2023

GF Vip 7

La risposta di Daniele Dal Moro

In queste ultime ore c’è stato uno scontro a distanza tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Quest’ultima si è ritrovata a rispondere al commento di una utente del web all’interno del quale si diceva che era stata lei a chiudere la relazione:

“Una persona che ti lascia in una diretta, poi ti ignora come se mai fossi esistito, prova amore? Ma dai. A lei piaceva la situazione, i soldi e il gossip. Non l’amore. Non parlate di amore, veramente. Ma comunque il male torna come un boomerang. Che si stesse attenta”.

Oriana ha completamente smentito tuto questo: “Lasciare in diretta? Mi ha lasciato lui, mi ha portato lui in stazione e viene a saperlo durante una diretta? No vabbè… “. Per quanto riguarda la questione del denaro, invece, ha affermato: “Mi piacevano i soldi? Scusa ma quali? Ricordo che sono stata sempre io ad andare a Verona a sistemare, in persona, non con messaggini che faccio vedere pubblicamente”.

A questo punto a intervenire è stato Daniele Dal Moro tramite il suo profilo Twitter. Con un commento, che molti hanno ritenuto di cattivo gusto, ha detto di aver sempre pagato lui per tutto, anche le cene fuori a Madrid:

“Nessuno ha mai parlato di soldi. Ma è bello vedere che dici ‘soldi ma quali’ a una persona che ha sempre pagato tutte, e dico tutte, le volte che siamo stati al ristorante (compreso Madrid). E tutti gli alberghi nei quali sei stati in questi mesi, a parte Milano che era ADV”.

Dopo aver scritto queste parole, però, il suo profilo Twitter è stato disattivato. Vedremo che Daniele Dal Moro tornerà sul social oppure si prenderà una pausa lunga. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.