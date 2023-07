NEWS

Nicolò Figini | 13 Luglio 2023

La smentita di Oriana Marzoli

In questi giorni si sta parlando molto della fine della relazione di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Le dichiarazioni che vengono rilasciate sono molte e quasi all’ordine del giorno. Di recente l’ex vippona ha dovuto smentire un gossip secondo il quale sarebbe salita su una Porsche insieme a un altro ragazzo a Milano. Lei stessa, però, ha affermato che erano in tre e si trattava di lavoro.

Nel corso delle ultime dirette su Twitch, inoltre, Daniele Dal Moro ha lasciato intendere di essere venuta al corrente in quel momento della decisione di Oriana, la quale tramite una diretta su Instagram avrebbe confermato la separazione. A questo punto una utente del web ha scritto sui social:

“Una persona che ti lascia in una diretta, poi ti ignora come se mai fossi esistito, prova amore? Ma dai. A lei piaceva la situazione, i soldi e il gossip. Non l’amore. Non parlate di amore, veramente. Ma comunque il male torna come un boomerang. Che si stesse attenta”.

Di lì a poco Oriana Marzoli ha replicato alle accuse smentendo le parole dell’ex fidanzato e di questa persona:

“Lasciare in diretta? Mi ha lasciato lui, mi ha portato lui in stazione e viene a saperlo durante una diretta? No vabbè… mi piacevano i soldi? Scusa ma quali? Ricordo che sono stata sempre io ad andare a Verona a sistemare, in persona, non con messaggini che faccio vedere pubblicamente”.

