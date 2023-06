NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Giugno 2023

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli più uniti che mai

Qualche giorno fa, dopo una settimana di scontri social, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno annunciato il ritorno di fiamma, per la gioia di tutti i fan. Da quel momento i due ex Vipponi del Grande Fratello Vip 7 hanno ripreso a mostrarsi insieme, complici e felici, facendo intendere di essere tornati in sintonia. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto impazzire di gioia gli Oriele. Ieri pomeriggio infatti Oriana ha tenuto un evento a Milano, per presentare la sua linea di costumi, che sta già andando a ruba.

A presentarsi inaspettatamente è stato anche Daniele, che ha fatto una bellissima sorpresa alla Marzoli. I due, dopo essersi baciati e abbracciati, hanno anche posato insieme per i fotografi, apparendo in splendida forma.

Lui che si presenta all’evento.

Lei tutta feliciona.

Il bacio davanti a tutti.

Tutti che esultano. Siamo tornati a casa, piango ❤‍🩹#orielepic.twitter.com/Ve6MpQHNte — sisonokevin (@Oriele__Era) June 9, 2023

In questi giorni intanto Oriana Marzoli ha anche spiegato cosa è accaduto con Daniele Dal Moro e come i due sono tornati insieme. Queste le sue dichiarazioni:

“Mentre tornavo da Madrid ho superato il mio orgoglio e ho scritto a Daniele. Quando sono arrivata in Italia mi sono diretta a Verona, a casa sua. Volevo vedere che effetto gli avrebbe fatto trovarmi lì davanti. Quando mi ha visto è rimasto sorpreso, non se l’aspettava. Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata, è stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato. Se mi vuole bene, deve lasciare da parte l’orgoglio, come ho sempre fatto io, e dimostrare quanto ci tenga a me. Che non vuol dire stare con me, ma rendermi felice nelle piccole cose, avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. Bisogna cercare di capire la sofferenza l’uno dell’altra”.