NEWS

Andrea Sanna | 10 Giugno 2023

GF Vip 8 Grande Fratello 17

Le opinioniste del Grande Fratello

Tornerà a settembre su Canale 5 eppure il Grande Fratello non ha mai smesso di far parlare di sé. Mentre si cerca di capire se si tratterà della 17esima edizione Nip, se ci si concentrerà ancora sui Vip (ottavo anno consecutivo), oppure se vedremo una fusione tra i due, giungono delle novità.

Ebbene per quanto ci sia grande curiosità nello scoprire chi potrebbero essere i volti che formeranno il cast della prossima stagione del Grande Fratello, c’è da dire che ad attirare l’attenzione sono anche le opinioniste.

Premessa fondamentale: non c’è nulla di certo a oggi. Ma ci si sofferma sui tanti rumor che circolano sul web. Dagospia per esempio aveva confermato la presenza di Orietta Berti. Ma a quanto pare sembrerebbero esserci novità. Secondo Amedeo Venza infatti pare proprio che insieme alla cantante ritroveremo ancora anche Sonia Bruganelli:

“Notizia choc, ma tanto choc non è. Perché è stata riconfermata Orietta Berti come opinionista della prossima edizione del GF Nip e Vip. Ma la notizia bella è che forse ci sarà nuovamente Sonia Bruganelli. Stanno tentando in tutti i modi di avere Sonia come opinionista”, ha spiegato l’esperto di gossip a proposito del Grande Fratello.

Intanto pare sembra essere certa anche la presenza di Giulia Salemi. Su di lei si è detto che avrebbe potuto sostituire Sonia Bruganelli come opinionista. Eppure non sarà così. L’influencer italo-persiana, come riferito da Venza per l’appunto, sembrerebbe essere riconfermata nel ruolo di inviata social da Alfonso Signorini.

Quanto scritto fino a ora, però, non sono notizie ufficiali sul Grande Fratello, ma indiscrezioni raccolte dal web. Dunque non ci resta che attendere quale sarà la scelta definitiva da parte della squadra di lavoro. Noi vi terremo aggiornati su tutte le novità della prossima edizione del reality show di Canale 5!