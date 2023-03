Daniele Dal Moro twitta una frecciatina contro Orietta Berti durante la diretta

NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2023

GF Vip 7

Le parole di Daniele Dal Moro

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Daniele Dal Moro, che nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7 ha pubblicato un tweet contro Orietta Berti. Tutto è nato quando Alfonso Signorini ha chiesto a Oriana Marzoli se preferisse la vittoria del reality o avere l’ex tronista di Uomini e Donne. Pronta la risposta dell’influencer, che ha ammesso di volere sia vincere e sia ritrovare Daniele all’esterno. A quel punto a inserirsi nel discorso è stata proprio la Berti, che rivolgendosi alla Vippona ha affermato:

“Io se fossi nei panni di Oriana penserei a vincere, è più sicuro. Perché incontrare Daniele, è dura“.

Le parole della cantante tuttavia hanno immediatamente spiazzato Oriana Marzoli, che si è così chiesta come mai l’opinionista abbia fatto una simile riflessione. Nel mentre sui social a intervenire è stato proprio Daniele Dal Moro, che stava seguendo la semifinale del Grande Fratello Vip 7. L’ex Vippone così ha lanciato una frecciatina a Orietta Berti, dichiarando: “Orietta giusto le torte…”. A non passare inosservato però è stato l’hashtag “#Oriele”, segno dunque che Daniele sta aspettando con trepidazione l’uscita di Oriana dalla casa.

Orietta giusto le torte.. #oriele — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 27, 2023

Solo qualche giorno fa nel mentre proprio Dal Moro ha rivelato quale reality farebbe insieme alla Marzoli, e a quel punto ha affermato: “Allora, effettivamente, non voglio dir niente ma Pechino Express sarebbe più figo farlo con Oriana che con Tavassi. Ma per il semplice discorso che Oriana fa il doppio di Tavassi… Ma semplicemente perché io essendo uno competitivo e mi girano i cogl**ni a dover stare dietro ad uno che non si muove”. Il web intanto si chiede già cosa accadrà tra Daniele e Oriana dopo la fine del Grande Fratello Vip 7. I due avranno modo di approfondire la conoscenza? Non resta che attendere per scoprirlo.