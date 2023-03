NEWS

Andrea Sanna | 28 Marzo 2023

GF Vip 7

La bordata della madre di Edoardo Tavassi

Quanto accaduto nel corso della puntata di ieri al Grande Fratello Vip 7, ha fatto molto discutere. Parliamo dello scontro avvenuto in passerella tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Un faccia a faccia senza esclusione di colpi. Il web si è diviso e tra i tanti a commentare l’accaduto anche la madre di Edoardo Tavassi. Quest’ultima è parsa decisamente contrariata dall’atteggiamento avuto dall’ex schermitrice e ha difeso a spada tratta la nuora, tra i finalisti del reality show.

La signora Emanuela ha condiviso un tweet che cita quanto segue: “Micol è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E oltre alla bellezza ha dalla sua intelligenza, simpatia e dolcezza”. Un pensiero che ha trovato d’accordo la madre di Edoardo Tavassi, la quale ha fatto uno screen per poi condividerlo tra le storie di Instagram. A queste parole, però, si è sentita di dire ancora dell’altro:

“E aggiungerei che accanto Micol ha un vero uomo, non uno slave…”. Una stoccata che, sebbene non sia stata spiegata nel dettaglio, pare essere indirizzata proprio ad Antonella Fiordelisi e al fidanzato di quest’ultima, Edoardo Donnamaria. Anche se non compare alcun nome preciso il riferimento per alcuni utenti del web sembra essere palese.

A trovarsi d’accordo con lei Clizia Incorvaia che, come vediamo, ha condiviso la storia Instagram pubblicata dalla madre di Edoardo Tavassi, aggiungendo dei cuori rossi.

La storia Instagram della madre di Edoardo Tavassi, condivisa da Clizia Incorvaia

Sempre nel corso della serata oltre alla mamma di Edoardo Tavassi, anche Clizia Incorvaia è parsa davvero molto seccata da Antonella Fiordelisi e dalle risposte date a Micol. Su Instagram l’ex vippona del GF Vip 4 si è sfogata, dando contro a più riprese all’influencer salernitana. Ci sarà una contro replica da parte della Fiordelisi ora?