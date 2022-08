Come riferiscono le storie dell'influencer Deianira Marzano, Davide Donadei è stato beccato con una tiktoker: la reazione della sua ex

Davide Donadei in compagnia di una tiktoker

A seguito di un periodo di crisi confermato sia da Davide Donadei che da Chiara Rabbi, l’amata coppia nata a Uomini e Donne ha deciso di chiudere definitivamente la propria relazione. Una scelta dolorosa, ma necessaria a quanto pare e senza alcun ripensamento. Da questo momento in poi sono spuntate fuori diverse ipotesi da parte del web. C’è chi ha insinuato dei tradimenti e non solo. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice del dating show, però, hanno spiegato che a spingerli a lasciarsi è stata la fine del loro amore, niente di più.

In questi ultimi giorni, però, l’influencer Deianira Marzano sul proprio profilo Instagram sta ricevendo numerose segnalazioni su Davide Donadei. E non mancano testimonianze fotografiche che lo vedrebbero chiacchierare o scattare dei selfie con qualche ragazza. Nelle scorse ore, intanto, sempre l’influencer ha ricevuto uno scatto in cui Davide si trovava in compagnia della tiktoker ed ex protagonista di Pechino Express, Giulia Paglianiti. I due, come testimoniato dalle immagini, erano in discoteca a Gallipoli e, insieme a loro, anche degli altri amici.

Ovviamente il tutto è stato riferito all’ex di Davide Donadei, Chiara Rabbi e non è mancata una reazione. L’ex corteggiatrice sui social ha risposto ad alcune domande da parte degli utenti ed è stata piuttosto decisa nel dare le sue spiegazioni. Non ha mai pronunciato il nome dei suo ex fidanzato, ma alcuni riferimenti sembrano riportare proprio a lui.

Gossip e TV ha raccolto alcune delle risposte date da Chiara Rabbi, che sanno di replica e frecciatina a Davide Donadei. C’è chi le ha chiesto: “Come accettare che chi credevi esistesse non è mai esistito?”. La Rabbi, senza esitazioni, ha replicato: “Quando muore l’idea che avevi di una persona è la fine perché nulla ci allontana quanto la delusione. Perdere la stima per qualcuno è peggio che odiarlo”. Frase che in tanti hanno associato proprio a Davide.

Non sembra essere gradito nemmeno il capitolo “minestre riscaldate”. Se una persona che l’ha lasciata volesse tornare con lei (quindi potrebbe essere anche Davide Donadei), Chiara non avrebbe alcun dubbio: “Poteva pensarci prima”. E con un ex non si può nemmeno restare amici: “Ascolta rimanere amici con gli ex è come dire: il cane è morto, ma me lo porto comunque in giro. Non ha senso”.

Infine qualcuno le ha fatto sapere che girano delle foto di Davide Donadei e Giulia Paglianiti sul web e di averli beccati insieme. Esattamente come per le altre risposte, anche stavolta, Chiara Rabbi è parsa indifferente alla questione. Un utente ha aggiunto: “Comunque li ho visti io con i miei occhi ieri e in più lei già l’ha detto a mezzo mondo e questo ti fa capire già tanto. Lascia stare Chiara, non ne vale la pena!” e lei ha risposto a sua volta con un ironico: “Che mondo meraviglioso Instagram”. Chissà come reagirà Davide Donadei!

