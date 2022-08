Alex Wyse non segue più Cosmary e Nunzio

Nunzio Stancampiano, Alex Wyse e Cosmary Fasanelli

Soltanto il mese scorso attraverso i social Alex Wyse e Cosmary Fasanelli hanno fatto sapere ai propri fan della fine della loro relazione. Storia che era nata nella scuola di Amici 21. Successivamente qualcuno ha ipotizzato poco dopo che la ballerina stesse frequentando un altro allievo del talent, Nunzio Stancampiano o che comunque tra i due si fosse creato un particolare feeling. Anche se c’è chi crede si tratti solo di amicizia.

Una questione che va avanti da un mese e che ora sembra avere degli importanti risvolti, specie dopo un gesto compiuto da Alex Wyse, ma partiamo per ordine. Nelle scorse ore su Twitter si è scatenato il panico tra i fan del programma e sono emerse delle foto che vedono Cosmary Fasanelli in vacanza in Sicilia e insieme a lei proprio Nunzio Stancampiano. Da qui è riesploso il gossip di un possibile flirt tra i due, anche se non vi è alcuna certezza. Potrebbe semplicemente trattarsi di un’amicizia.

C’è qualcosa però che non torna e che il popolo della rete ha portato alla luce in queste ore, facendo dei controlli sui profili social dei tre protagonisti di Amici 21. Sbirciando sull’account ufficiale di Alex Wyse notiamo che l cantante ha smesso di seguire la sua ex Cosmary Fasanelli, ma anche il suo amico Nunzio Stancampiano. Con il ballerino, dato il nick particolare usato, abbiamo provato due possibilità ma, come vedete, in entrambi i casi il risultato non cambia.

Alex Wyse non segue Cosmary e Nunzio

Dunque provando più opzioni di ricerca il risultato non cambia. Alex Wyse ha preso la sua decisione di allontanarsi in modo definitivo da Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano. Questi ultimi, invece, sembrano seguire ancora il cantante di Amici 21. Abbiamo provato a sbirciare nei profili dei due ballerini e il nome di Alex spunta ancora.

Cosmary e Nunzio seguono ancora Alex

Da questo gesto di Alex Wyse sono nate diverse ipotesi. Degli utenti hanno precisato che abbia smesso di seguirli già a luglio, chi invece sottolinea che si tratta di qualcosa di più recente. Secondo una fetta di pubblico il cantante avrebbe smesso di sostenere entrambi sui social a causa dell’avvicinamento tra la sua ex e il ballerino. Si pensa infatti che questo non faccia altro che avvalorare la tesi che Cosmary e Nunzio stiano insieme. Qualcun altro è convinto, invece, che potrebbe esserci dell’altro sotto di cui non siamo a conoscenza.

Mentre il web continua a fantasticare su questa decisione presa da Alex Wyse nei confronti di Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, i diretti interessati non sono ancora usciti allo scoperto. Vedremo se decideranno o meno di fare chiarezza, come accaduto in altre circostanze.

