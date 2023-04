Davide Donadei minacciato di morte dopo il GF: “La persona che l’ha fatto dovrà affrontare le conseguenze”

NEWS

Debora Parigi | 8 Aprile 2023

Offese e minacce di morte a Davide Donadei dopo il GF Vip

Tante persone presenti sui social non arrivano probabilmente a capire quali sono i limiti e soprattutto che dall’altra parte di uno schermo ci sono delle persone, che possono piacerci oppure no. E della mancanza di rispetto da parte degli utenti dopo essere diventato famoso lo sa bene Davide Donadei, ex tronista di Uomini e donne e da pochi mesi ex vippone.

Il ristoratore, infatti, ha partecipato al GF Vip 7 ed è tornato alla sua vita di sempre, cioè quella di cuoco in un ristorante di sua proprietà. Ma purtroppo ha ricevuto sotto i suoi post Instagram anche con messaggi privati offese e addirittura minacce di morte. Lo ha fatto sapere proprio lui nelle sue storie pubblicando uno dei tanti messaggi ricevuti. E così, stufo di tutto questo, si è sfogato dicendo anche che verranno presi dei provvedimenti.

“Non mi preoccupo dei commenti negativi, specialmente quelli di persone che giudicano senza conoscere il contesto o che si basano su frasi dette scherzando. Tuttavia, dobbiamo ricordare che siamo tutti esseri umani. Penso che ci sia un limite a tutto, e desiderare la morte di qualcuno non è accettabile. Se ci sarà un altro commento del genere, soprattutto se pubblicato online e in grado di influenzare la salute mentale di mia madre, la persona che l’ha fatto dovrà affrontare le conseguenze. Sono una persona buona, ma non sono scemo. Quindi, se non si riesce a capire le dinamiche delle situazioni, consiglio di spegnere la televisione. Ma guardare troppo la TV può far male e rendere le persone disumane. Ricordo ancora una volta di prestare attenzione e di avere rispetto.”

Purtroppo Davide Donadei ha ricevuto davvero tante frasi molto brutte e irrispettose e appunto anche minacce di morte. Non è chiaro cosa passi per la testa di certi utenti. Ci sta la simpatia e l’antipatia, il credere o meno a certe cose, appoggiare o criticare frasi e azioni, ma si tratta di persone. E il fatto che siano famose non deve rappresentare una scusa per dire tutto quello che vogliamo. Davvero un reality show può far arrivare a tutto questo?