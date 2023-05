Dayane Mello contro alcuni suoi fan: “Invasione della privacy, fatevi i ca**i vostri”

NEWS

Debora Parigi | 27 Maggio 2023

Dayane Mello perde la pazienza con una parte dei suoi follower

Sappiamo che Dayane Mello, modella, influencer ed ex concorrente del GF Vip, ha un grandissimo fandom. E proprio questi fan in più occasioni l’hanno sostenuta e difesa da tanti attacchi degli hater. Purtroppo, però, tra tutti i suoi follower c’è anche una parte che non ha abbastanza rispetto per lei. E ciò l’ha portata a perdere la pazienza e a mandare un messaggio chiaro e diretto.

Ieri, con alcune storie Instagram, Dayane ha invitato i suoi follower a rispettare la sua privacy e a non intromettersi in cose che non li riguardano. Ha iniziato dicendo: “Ci sono tante persone fra i miei follower che scrivono ai miei affetti, alle persone ‘ah penso che Dayane farebbe una bellissima coppia con te’. Ma questo mi fa così inca**are! È una mancanza di rispetto nei confronti delle persone che io voglio preservare, che porto nella mia vita”.

Questo atteggiamento ha portato Dayane Mello a non condividere praticamente quasi più niente inerente la sua vita privata sui propri account social. “Questa cosa mi fa tanta tristezza” ha continuato la modella. “È invasione di privacy. State facendo hater nei miei affetti. Avete capito? È da tantissimo che non posto mai nulla con nessuno. Questa cosa mi fa allontanare ancora di più dai social. È normale che quando tu vuoi bene a una persona tu vuoi preservarla. Essere fan, volere bene, rispettare è importante. Non potete permettervi di fare questa roba”.

Secondo quanto la stessa Dayane ha raccontato nelle sue storie, alcuni suoi follower avrebbero anche scritto dei messaggi offensivi. Ecco le sue parole: “Oppure mandare messaggi e dire ‘che brutto che sei’ ‘ma perché stai con lei che fai schifo’. Ragazzi ma un po’ di rispetto! Fatevi un po’ i c***i vostri. Un po’ la vostra vita e imparate a rispettare le mie scelte. Con tutto l’amore che ho per voi, davvero, con tutto il rispetto non dovete sentirvi in diritto di dire chi posso portare o togliere dalla mia vita”.

La Mello ha poi consluso: “È da un po’ che ho dentro queste cose e mi sto anche stancando perché non posso mai postare niente con nessuno. State lì dietro alle persone a fare hater, a spu**anare, a trattare male. È tutto sbagliato. Se fate così non saprete mai niente di me. Io devo preservare la mia vita, la mia famiglia, i miei affetti, le persone che amo e le persone che voglio nella mia vita”.