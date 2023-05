NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2023

Grande traguardo per Cristel Carrisi

Grande gioia per Cristel Carrisi. In queste ore infatti la figlia minore di Al Bano e Romina Power, che a oggi ha 37 anni, si è laureata cum laude in letteratura e scrittura creativa presso l’università americana di Harvard. A rivelare la lieta notizia è stata proprio Cristel in persona, che con un post sui social ha condiviso i momenti più belli del suo grande giorno. A festeggiare con lei questo importante traguardo c’è stato suo marito Davor Luksic. Come è ben noto i due si sono conosciuti a New York nel 2016 e dal loro amore sono nati anche tre figli: Kay Tryrone nato nel 2018, Cassia Ylenia nata l’anno seguente, e Ryo Inès nato nel 2021.

A festeggiare la laurea di Cristel è stata anche la stessa Romina Power, che sui social ha affermato: “BRAVISSIMA Cristel! Neo laureata ad Harvard in letteratura”. Non è chiaro tuttavia se la cantante sia riuscita a raggiungere sua figlia in America per questo evento, ma di certo la Power ha mostrato tutto il suo affetto a Cristel. Non si tratta tuttavia, come riporta FanPage, della prima laurea per la figlia di Al Bano.

Pare infatti che qualche anno fa Cristel Carrisi abbia conseguito un’altra laurea sempre presso la prestigiosa università americana. Ma quanto costa studiare ad Harvard e qual è il prezzo della retta annuale? Andiamo a vedere cosa sappiamo. Come è ben noto il college è uno dei più famosi e ambiti al mondo, e senza ombra di dubbio uno dei più cari. Come riporta il sito ufficiale di Harvard infatti per l’anno accademico 2022-2023 la retta annuale per gli studenti è di ben 57,246 dollari.

Non resta dunque che fare i nostri più sinceri auguri a Cristel per la sua laurea in letteratura e scrittura creativa.