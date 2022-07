1 Interviene Dayane Mello

In queste ore ad attaccare Giulia De Lellis è stata Dayane Mello. Tutto è iniziato quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato sui suoi social un post in cui ha parlato di positività e di auto-accettazione. Le sue dichiarazioni tuttavia non sembrerebbero essere piaciute all’ex Vippona del Grande Fratello Vip 5, che a quel punto è intervenuta affermando:

“Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità ma poi vive nel trucco e nel photoshop. Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio”.

In queste ore però Dayane Mello è stata duramente criticata per il suo immotivato attacco a Giulia De Lellis, e così alcune ore fa ha deciso di rompere il silenzio. La modella ha così fatto un lungo sfogo, e con una serie di tweet ha dichiarato:

“Sono stanca di essere sempre giudicata! Perché ogni volta che posto qualcosa con un uomo, questi sono nominati come i miei fidanzati? Perché una donna quando conquista qualcosa deve avere un uomo dietro? Sto conquistando le mie cose, provenivo da una vita umile e sto combattendo ogni successo. Sono single da oltre 3 anni, mi sto divertendo, ma soprattutto sono concentrata sui miei progetti, sul mio lavoro e sul dare tutto quello che non ho avuto a mia figlia. Ho tanti progetti. E non ho fatto un commento per dirigere l’odio, nessuno sa cosa c’è dietro le reti. Oltre a una persona pubblica, sono anche chi può avere un’opinione. Mi sto stancata di questo giudizio”.

Le parole di Dayane Mello non sono naturalmente passate inosservate e in queste ore hanno fatto il giro del web. Ma qual è stato il post di Giulia De Lellis che ha così infastidito l’ex Vippona? Andiamo a rivederlo.