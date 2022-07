In queste ore ad attaccare Giulia De Lellis è stata Dayane Mello. Ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa è accaduto. Chi segue l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sa bene che da anni combatte contro i disagi dell’acne, e più volte è intervenuta sull’argomento. Nel corso del tempo la De Lellis ha così iniziato una lunga cura e notevoli sono i risultati ottenuti. Poche ore fa così Giulia ha pubblicato sui social un post in cui ha parlato di positività e di auto-accettazione. Queste le sue dichiarazioni:

Posso essere felice dei progressi della mia pelle? Si. E voglio condividerli con voi. Non ho molte foto di me in quel periodo. Non mi sentivo a mio agio, quelle che ho le modificavo con ogni tipo di filtro, levigavo le infiammazioni ecc… Insomma, non è stato semplice per me uscire allo scoperto. Volevo solo dirvi che se vi fa soffrire, ogni tanto piangere ed urlare, fatelo È normale. Se volete mettere kg di Makeup, un filtro in più, fatelo! Soprattutto se in quel momento vi farà sentire meglio. Se non riuscite a guardavi allo specchio quel giorno, cambiate stanza. Se non vi riuscite a vedervi bell* è normale, se non vi riuscite a toccare perché vi fa impressione, vi disgusta: è ovvio. Non toccatevi”.