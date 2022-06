Denuncia dai carabinieri per Dayane Mello: cosa sta succedendo

1 Dayane Mello costretta a sporgere denuncia dai Carabinieri

Sono apparse alcune storie di Dayane Mello sul suo profilo Instagram che stanno facendo parlare il web. Si tratta di una denuncia, una mossa a cui la nota modella brasiliana ex GF Vip è stata costretta a ricorrere per tutelare se stessa e le persone che ha accanto. Ma cosa sta succedendo di preciso?

In pratica oggi Dayane è andata dai carabinieri per denunciare tutte quelle persone che si sono permesse di invadere la sua sfera personale. I fan più informati hanno detto che il motivo principale pare essere la figlia, cioè il volerla tutelare da tutte queste intromissioni private.

Dayane Mello non è scesa nei dettagli, non ha fatto nomi. Ma le storie che ha caricato su Instagram sono molto chiare per capire cosa sta succedendo. La modella, infatti, prima ha ringraziato tutte le persone che l’hanno sempre difesa e aiutata contro le malelingue. E poi ha avvertito dei provvedimenti legali che ha scelto di prendere verso chi non ha avuto rispetto della sua privacy. Ecco cosa ha detto mentre si trovava fuori da una caserma dei Carabinieri:

“Ragazzi, voglio ringraziare tutti i miei fan che hanno fatto da scudo, silenziando tante situazioni della mia vita. Siete fantastici. E ovviamente devo denunciare tante persone. Purtroppo oggi sono qua. Devo denunciare delle persone che continuano a scrivere lettere, cattiverie su di me e su tanti argomenti. Quindi sto prendendo provvedimenti.”

In una terza storia Dayane ha scritto: “Devo prendere provvedimenti contro le persone che invadono la mia sfera personale”.

Gli attacchi che la Mello riceve costantemente per le sue scelte di vita o per i gossip sono davvero tante. E, come detto, spesso viene messa in mezzo anche la figlia e quindi il suo ruolo di madre. Una delle ultime cose, ad esempio, che ha fatto scatenare gli hater è stata la sua scelta di aprire un canale OnlyFans. Ecco tutte le informazioni…