1 Il regalo di Dayane Mello a Eros Ramazzotti

Incontri speciali per Dayane Mello! Nella giornata di ieri l’ex protagonista dell’ultima edizione dei Grande Fratello Vip 5 oltre a lavorare, ha avuto il piacere di trascorrere qualche ora in compagnia di Eros Ramazzotti. A far sapere di questa visita è stata la stessa modella, che sui social ha riproposto alcuni scatti insieme al cantante romano e alcuni video dove scherzano insieme.

Come potete vedere da questi video, Dayane Mello ha chiesto a Eros Ramazzotti se potesse consigliarle una didascalia per la foto da postare su Instagram e lui ironicamente ha fatto una battuta ridacchiando: “Mi dai una percentuale?”, mentre Dayane cercava un aiuto.

L'incontro tra Dayane Mello ed Eros Ramazzotti. pic.twitter.com/3emYrxxlMO — disagiotv (@disagio_tv) July 24, 2021

Ed ecco alcune foto tra Dayane Mello ed Eros Ramazzotti…

Foto Instagram – Dayane Mello ed Eros Ramazzotti

Da questo ‘appuntamento’ oltre a tante risate, Eros Ramazzotti ha guadagnato anche un bel regalo da parte di Dayane Mello. Come si vede nella seconda foto, infatti, il cantante compare con la scatola in cui sono contenuti tutti i cosmetici della linea della brasiliana, di cui pare sia grande fan!

A quanto pare il duo Dayane Mello – Eros Ramazzotti ha entusiasmato i fan, che si sono detti felici di sapere come tra la modella e il cantautore ci sia stima reciproca e come quest’ultimo abbia apprezzato il lavoro fatto dalla Mello con i suoi prodotti. Qualcuno ha anche scherzato su con la speranza che Dayane possa incontrare Alessandra Amoroso o altri importanti artisti del panorama musicale italiano.

Linea beauty che peraltro ha avuto un successo clamoroso, come vedremo nelle prossime righe….